«Bibliopride», due giorni per celebrare le competenze

TERMOLI. L’assessorato alla Cultura del Comune di Termoli partecipa alla dodicesima edizione di “Bibliopride”, “Settimana Nazionale delle Biblioteche” che avrà come tematica “Verso l’anno europeo delle competenze”.

La tematica è stata scelta per incoraggiare il dibattito e il dialogo a livello europeo e nazionale per il 2023, sottolineando l’importanza della qualificazione e della formazione professionale cercando di far capire l’importanza di investire nello sviluppo delle competenze.

Le biblioteche sono state individuate come luoghi strategici per promuovere questi obiettivi realizzando diverse attività che possano portare a rafforzare le competenze culturali e digitali dei cittadini.

La dodicesima edizione della “Settimana Nazionale delle Biblioteche”, organizzata dall’Associazione Nazionale delle Biblioteche, si terrà dal 25 settembre al 1ottobre”.

A Termoli saranno due le giornate dedicate a “Bibliopride”, la prima si terrà presso la biblioteca comunale “G. Perrotta”. La seconda in diretta streaming.

Mercoledì 27 settembre 2023

“Meedi Wonde – C’era una volta” - Biblioteca “G. Perrotta” (INGRESSO GRATUITO)

Bibliografia:

Un pesce fuor d’acqua – Davina Bell

Ci vuole un fiore – Gianni Rodari e Sergio Endrigo

Africa (Favole dal Mondo) – Lilly Pasini, Chiara Sorgi, Salvatore Agresta

Dalle ore 15 alle ore 17 presso la biblioteca comunale “G. Perrotta”

A cura di Leonarda Suriano e Cooperativa Antegi del Consorzio Matrix (Comune di Dogliola)

Giovedì 28 settembre 2023

“Educazione Ambientale: alla scoperta di Plastic Free”

Dalle ore 16 alle 17 presso Biblioteca Comunale “G. Perrotta”

A cura di Plastic Free e Congeav.