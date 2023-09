Raduno degli ex dipendenti "Siv": il senso di appartenenza ha radici profonde

SAN SALVO. Ieri quasi 200 pensionati hanno partecipato al quinto Raduno degli ex dipendenti organizzato dal Comitato “Amici della Siv/Pilkington/Nsg” e svoltosi all’interno dello stabilimento di San Salvo.

I primi a presentarsi, alle 8.30, una trentina di ex dipendenti over 80 a cui è stata data la possibilità - prima dell’inizio dell’evento - di fare una visita alla linea float ed alle linee vetri per auto. Tutti gli altri partecipanti sono giunti alle 10.30, accolti al salone del Palazzo di Vetro dal presidente Pilkington Italia Graziano Marcovecchio e dall’attuale management Nsg.

“Abbiamo aderito con convinzione all’idea del Comitato di organizzare insieme, all’interno dello stabilimento, questo raduno, in cui celebriamo il valore della nostra storia e delle nostre radici. E quando le radici sono profonde non c’è motivo di temere il vento”, ha commentato Marcovecchio. Per la Nsg Pilkington la giornata è stata l’occasione “per riabbracciare tanti colleghi, rivedere volti che hanno segnato la lunga vita di questa azienda, creando le condizioni per essere qui oggi e continuare a guardare con fiducia al futuro”. Non poteva mancare, introdotto da Roberto Minenna, Hr Manager Italy, il momento in cui rivivere le celebrazioni dello scorso anno per il 60° anniversario dello stabilimento rinnovando la forza dei valori di appartenenza e condivisione che continuano ad essere vissuti ogni giorno in azienda.

“Ringraziamo la Nsg, il presidente Marcovecchio e tutto il management per la disponibilità e la calorosa accoglienza” ha detto Nicola D’Adamo del comitato amici della Siv anche a nome di Umberto Marrami assente per un imprevisto dell’ultima ora.“Siamo molto felici di essere qui dove abbiamo passato i migliori anni della nostra vita e soprattutto siamo contenti per il fatto l’azienda è andata avanti e a tutt’oggi assicura oltre 2000 stipendi al mese alle famiglie del territorio. Quindi complimenti al Presidente Marcovecchio e a tutto il management per questo brillante risultato, ottenuti in momenti difficili. Da parte nostra possiamo aggiungere che noi siamo sempre pieni di orgoglio per questo stabilimento e sempre grati per il fatto che ci ha dato la possibilità di condurre una vita dignitosa e di far studiare i nostri figli. E questa non è cosa di poco conto”.

D’Adamo che nel 2015 ha pubblicato il volume “San Salvo e le sue aziende”, coinvolgendo anche Valeriano Moretti, si è soffermato sui momenti storici più importanti del primo trentennio: la prima crisi del 1975 e le 500 persone in CIG riassorbite con l’avvio di Flovetro, Ilved, SVS e Isolsiv e soprattutto con investimenti in nuovi impianti del settore vetri per auto; la internazionalizzazione degli anni 80 fino al raggiungimento del 37% del mercato europeo dopo l’accordo con Glaverbel; il decollo dell’engineering con la vendita in USA di impianti realizzati a San Salvo; la futuristica auto a energia fotovoltaica del 1989 nata dall’accordo tra SIV e università dell’Aquila. Validi esempi per capire il livello raggiunto dall’azienda in quegli anni. Hanno portato testimonianze su questi temi: Vittore De Leonibus, Oscar De Lena, Lina Marchesani e il medico di fabbrica Giuseppe Di Martino.

I partecipanti hanno guardato con attenzione il video, introdotto da Vincenzo Staunovo Polacco, General Manager Automotive Italy, e Marcello Romano, Operation Director Italy AG, che ha presentato l’attuale produzione dello stabilimento sansalvese, fondata su una sempre più consapevole cultura della sicurezza, il miglioramento continuo e l’innovazione. E poi “il salto” generazionale con il confronto tra la matricola numero 1 dello stabilimento SIV di San Salvo, Augusto Ceci, e due giovani dipendenti NSG Pilkington, Sonia Ramundo e Luigi De Meo.

La piacevole giornata è proseguita con il pranzo e il taglio della torta, tra antichi ricordi e abbracci fra i colleghi che non si rivedevano da anni.

I partecipanti e l’azienda si sono complimentati con il Comitato Amici della SIV/Pilkington/NSG, coordinato da Umberto Marrami e costituito da Nicola D’Adamo, Giuseppe Di Fabio, Nicola Turchi, Cesario Fiore, Lucia Casanova, Nino Barattucci, M.Pia Scopa, Giuseppe Castaldi, Nicolino D’Alfonso, Giuseppe Madonna e Michele Raspa.

Prossima edizione del Raduno fra tre anni.

Comitato Ex Dipendenti SIV/Pilkington/NSG

