"Ascolti diBattiti Scientifici", penultimo appuntamento al Conservatorio

TERMOLI. Penultimo appuntamento per il Ciclo di Convegni Internazionali Ascolti diBattiti Scientifici, convegni di studio, di formazione e di approfondimento in collaborazione con le Istituzioni Scolastiche e l’Università iniziati lo scorso maggio.

Domani, lunedì 25 settembre, alle ore 16, nell’Auditorium del Conservatorio Statale di Musica “Lorenzo Perosi” di Campobasso, in viale Principe di Piemonte, 2 – Campobasso, avrà luogo il penultimo dei convegni programmati, promossi dal Conservatorio Statale di Musica “Lorenzo Perosi” in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale del Molise e l’Università degli studi del Molise. Relatrice del Convegno sarà la dott.ssa Maria Luisa Forte Direttore Atp (Ambito Territoriale Provinciale) Campobasso e Isernia che interverrà sul rapporto interistituzionale tra Istituzioni in ambito di formazione scolastica con lo scopo di rafforzare la rete di Istruzione di qualità, sollecitare le realtà educative dei territori al fine di prevenire la migrazione scolastica. Dalle avanguardie educative, dunque, agli aspetti giuridici il tema sarà “Scuola, Conservatorio e Università: aspetti normativi”.

I saluti istituzionali sono affidati al M° Vittorio Magrini, direttore del Conservatorio Statale di Musica “L. Perosi” di Campobasso, a coordinare i lavori sarà il M° Fabio Palumbo, coordinatore e referente del Ciclo di Convegni. Nel corso degli interventi saranno eseguite musiche del Maestro Perosi a cura dello studente e musicista Riccardo Manco, vincitore “Primo Premio Assoluto” del I Concorso regionale di esecuzione musicale dedicato al compositore Lorenzo Perosi. Il convegno sarà disponibile anche in diretta streaming sul canale www.youtube.com/user/ConservatorioCB/live e sulle pagine social del conservatorio Istituzione di Alta Cultura.