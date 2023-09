Giornata europea delle lingue: l'istituto Brigida apre il ciclo di eventi

TERMOLI. Inizia a Termoli stamattina il ciclo di appuntamenti organizzati da Europe Direct Molise e dalle scuole della regione. Stamani all'istituto Brigida laboratori linguistici a cui partecipano gli studenti del Comprensivo.

La Giornata europea delle lingue (Gel) è stata celebrata per la prima volta nel corso dell'Anno europeo delle lingue nel 2001. Il successo di questa prima giornata ha fatto sì che il Consiglio d’Europa abbia poi deciso di istituire la Gel (Giornata Europea delle Lingue) il 26 settembre di ogni anno. Milioni di persone in tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa, ma anche in altre parti del mondo, organizzano o prendono parte ad attività volte a promuovere la diversità linguistica e la capacità di parlare altre lingue. Lo scopo generale della Giornata è quello di richiamare l'attenzione sulla diversità delle lingue e quindi delle culture europee che deve essere mantenuta e incoraggiata, in quanto fattore di ricchezza. Si sottolinea sempre la necessità di accrescere la gamma di lingue apprese nel corso della vita, in modo da sviluppare la propria competenza plurilinguistica.

Ci sono notevoli vantaggi in tutto ciò: si arricchisce la comprensione interculturale, si hanno maggiori possibilità di integrazione e, perché no, anche di trovare una opportunità lavorativa. Durante la Giornata europea delle lingue, con il passare del tempo, si è colta l’occasione per celebrare non solo quelle più diffuse e più studiate nelle scuole (inglese, francese, tedesco, spagnolo) ma anche le altre lingue utilizzate in Europa, ivi comprese quelle meno diffuse e quelle dei migranti. Nella nostra regione, la Giornata Europea delle Lingue è celebrata da diversi anni ormai. Le scuole organizzano eventi di tipo diverso, come giochi e competizioni linguistiche, flashmob, incontri a tema, ecc.., che coinvolgono gli studenti in modo divertente ed utile a stimolare la curiosità verso le lingue e che si possono tenere anche all’esterno degli Istituti scolastici. Nel Molise, abbiamo un plus, grazie alla presenza di comunità croate (il croato è divenuto lingua ufficiale dell’Unione europea dal 2013) e albanesi da cui l’arbereshe.

Hanno risposto all’invito di quest’anno di Europe Direct Molise a organizzare eventi per la Giornata Europea delle Lingue le seguenti scuole: Pertini-Montini-Cuoco (Campobasso) – 26 settembre – Piazza Vittorio Emanuele- ore 9-19; Marconi – Campobasso – attività nella sede dell’Istituto - 26 settembre – ore 9-13; istituto Majorana – Termoli – attività nella sede dell’Istituto – 26 settembre; istituto comprensivo Maria Brigida – Termoli – attività nella sede dell’Istituto – 25 settembre – ore 9. Liceo F. D’Ovidio- Larino – attività nella sede dell’Istituto. Partecipano anche a questa edizione della Giornata Europea delle lingue 2023 numerose Associazioni: Apolonia di Termoli, Salam di Termoli, gli Sportelli linguistici arbereshe e croato. Spesso alla celebrazione delle diversità linguistiche si unisce la trattazione di temi importanti, come la tutela dell’ambiente ad esempio, come avverrà a Termoli, presso la sede dell’istituto Brigida, alle ore 8 del 25 settembre, a cura dell’associazione Plastic free.

Le Giornate europee delle lingue celebrate su Campobasso e su Termoli hanno ricevuto anche il supporto delle rispettive Amministrazioni comunali. La Giornata Europea delle Lingue è una delle ricorrenze più belle che accomunano i cittadini dell’Unione, perché celebra la diversità linguistica come fattore aggregante tra i popoli e stimola alla comprensione reciproca delle culture. Tutto questo è importante per contribuire a creare una società accogliente nei confronti di chi è diverso da noi: la conoscenza reciproca fa venire meno gli stereotipi ed i preconcetti, che spesso rendono la vita delle persone molto difficile. Gli eventi della Giornata delle lingue sono aperti al pubblico e siamo tutti invitati a partecipare.