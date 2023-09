Mamme dei Vicoli star di Lacus nel contest della Terra dei Laghi

LESINA. Il Raviolo della Laguna accompagnato da una salsa allo yogurt della tradizione albanese conquista la giuria del Contest di Lacus, presieduta dal giornalista e gastronomo Luciano Pignataro.

Le Mamme dei Vicoli di Cagnano Varano esultano. Il giudizio degli esperti è stato unanime e premia la loro “capacità di reinterpretare la tradizione in maniera coraggiosa”.

Le vincitrici hanno portato a casa un piatto di ceramica dipinto a mano dal maestro d’arte Antonio Robustella di Manfredonia.

Hanno sbaragliato la concorrenza delle ormai collaudatissime Mamme dei Vicoli di Lesina, che hanno preparato un cous cous del lago, delle colleghe di Carpino con la loro pecora acqua e sale con hummus di fave, e di Ischitella con il ‘cavicione’ marocchino.

Il tema della seconda edizione di Lacus, la Terra dei Laghi, ‘Migrazioni’, ha ispirato le contaminazioni dei piatti tipici, rivisitati con l’aiuto di Suad, Atika, Khadija e Netta, mamme provenienti da Marocco e Albania, da anni in Italia, perfettamente integrate nelle comunità del Gargano.

“Il cibo unisce”, come ha evidenziato la project manager Ester Fracasso di Pugliaidea, che cura l’organizzazione.

A Lesina, comune capofila del progetto, oltre 40 Mamme dei Vicoli hanno partecipato al Contest condotto da Nick Difino in un Centro Polifunzionale gremito.

La simpatica incursione di Mr Big Circus, con il suo esilarante spettacolo di giocoleria, ha divertito grandi e piccini. Vietato smettere di ridere con la sua travolgente comicità.

Nel corso della serata, il Presidente del Distretto Agroalimentare di Qualità Puglia Federiciana, Onofrio Giuliano, ha consegnato una targa all’Azienda Agricola Turco, in segno di riconoscimento alla famiglia e all’impresa. A ritirarla, Angela Caputo e Michele Turco, moglie e figlio dell’indimenticato Gino Turco, appassionato imprenditore che amava la Terra dei Laghi, scomparso a marzo del 2022.

Erano state proprio le Mamme dei Vicoli a inaugurare Lacus il 22 settembre, con i loro show cooking nelle piazze di Cagnano Varano, Carpino e Ischitella, che hanno riscosso un grande successo di pubblico.

Anguilla spaccata (‘Gnidda spaccata’), Peperoni ripieni fritti all’albanese, Linguine con cefalo, Brodetto di pesce (‘Brudett d’ pesc’), Trippa di Capretto ripiena con asparagi sono state alcune delle ricette presentate.

Concordi Sindaci e Assessori dei Comuni della Terra dei Laghi: “È stato un grande momento di comunità”. Il Sindaco di Lesina, ente capofila del progetto, Primiano Di Mauro, ha girato tutti i comuni coinvolti, accompagnato dall’Assessore al Turismo Elena Centonza.

I colleghi Michele Di Pumpo (Cagnano Varano) insieme all’Assessore al Turismo Michele Coccia, Rocco Di Brina (Carpino) insieme al Vicesindaco Caterina Foresta, e Alessandro Nobiletti (Ischitella) con il suo Assessore alle Politiche Lagunari Lucrezia Cilenti hanno presenziato alle attività.

“Grazie per averci creduto insieme a me”, ha detto il sindaco Di Mauro agli amministratori dei comuni che hanno firmato un accordo di cooperazione.

Il progetto è fortemente sostenuto dall’Ente Parco Nazionale del Gargano, in parte finanziato tramite avviso pubblico della Regione Puglia nell’ambito del ‘Programma di promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi di qualità ed educazione alimentare per gli anni 2022/2023’ , con il contributo dei quattro comuni aderenti. Quest’anno, l’evento è stato realizzato in partenariato con il Club per l’UNESCO di Foggia e Confartigianato Imprese Foggia, con il patrocinio di EBN Italia.

A Lesina, questa volta, affermate chef pugliesi hanno reinterpretato i piatti della tradizione delle Mamme dei Vicoli.

La cuoca itinerante salentina Alessandra Ferramosca ha preparato una polpetta di verza in agrodolce con cuore di caciocavallo di bufala, accompagnata da costine di maiale glassate al miele, verza fermentata e cruda marinata, con un filo di salsa al prezzemolo e limone.

La Lady Chef di Puglia Mariagrazia Antifora ha preparato un cous cous tra Italia e Marocco con le Mamme dei Vicoli, e la chef Maria Grazia Ferrandino del ristorante ‘Nonna Peppina’ di Apricena l’anguilla con i lampascioni. Per finire, le rape con i crugnaletti di Giuseppina Falco del ristorante U’ Vulesce di Cerignola.

Un tè marocchino accompagnato dai dolci della tradizione lagunare ha chiuso in dolcezza la maratona in cucina delle Mamme dei Vicoli, brand nel brand, anima del progetto Lacus e testimonial della Terra dei Laghi.

Il loro entusiasmo è contagioso quanto il loro sorriso, e ormai le loro dosi ‘a sentimento’ sono un tormentone, ma l’ingrediente segreto è sempre l’amore per la loro terra.

Galleria fotografica