Madonna della Difesa di Casacalenda, folta partecipazione alla festa nel Santuario

CASACALENDA. Madonna della Difesa: in tanti al Santuario di Casacalenda. Una giornata di fede, preghiera e devozione in un luogo di pace e spiritualità. In tanti hanno raggiunto il Santuario diocesano della Madonna della Difesa a Casacalenda.

Un appuntamento, quello della quarta domenica di settembre, che ha richiamato pellegrini da ogni dove per portare il proprio omaggio, il saluto, l'affidamento alla Vergine che accompagna il cammino di tutta la comunità diocesana. Sono state diverse le messe celebrate nel corso di tutta la giornata per accogliere al santuario e al museo, grazie all'impegno di numerosi volontari, persone di ogni età. Tante famiglie, giovani coppie, mamme in attesa e coloro che aspettano con amore il dono della maternità, fidanzati e molti anziani, il ricordo di chi non c'è più ma resta nel cuore dei propri cari. Un punto di riferimento per ritrovarsi e lasciarsi guidare dallo sguardo amorevole della Madonna.

«Il Signore – ha affermato il vescovo, monsignor Gianfranco De Luca – si fa trovare ed è presente in questi luoghi dove la madre celeste non vuole altro che incontriamo suo figlio Gesù.

Lui ci cerca e ci chiama perché ci vuole dare sé stesso aiutandoci a liberare il cuore da angosce, paure e preoccupazioni». In che modo? «Invitandoci – ha aggiunto monsignor De Luca – a fare tutto per amore e nella gratuità in ogni aspetto della nostra vita (la famiglia, il lavoro, la società) come risposta all'amore che Dio ha per noi». Un invito per un cammino condiviso rivolto a tutti e con la consapevolezza che il Signore non lascia solo nessuno: "Lui cammina con noi", non a caso, è il titolo della nuova lettera pastorale del vescovo Gianfranco, disponibile sul sito della diocesi.

Il Santuario, in territorio di Casacalenda, coordinato dal rettore, don Gianfranco Lalli, resta aperto tutto l'anno. «O Maria della Difesa, prega per noi».

Galleria fotografica