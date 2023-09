Inaugurata la mostra sull'Universo Donna al Castello Svevo

TERMOLI. Il vento che sferzava sulle mura del borgo e le onde infuriate che s’infrangevano sugli scogli hanno creato un suggestivo scenario per l’apertura della mostra “Quartetto d’arte” inaugurata ieri 24 settembre al castello di Termoli. Percorrendo le gallerie del castello, animate da esplosioni coloristiche segnate da tecniche e stili differenti, un motivato pubblico ha interagito col critico Antonio Narducci e gli artisti, generando un coinvolgente colloquio. L’arte parla, parla il linguaggio del contemporaneo, indaga gli anfratti del cuore delle donne e degli uomini di oggi, ne rivela le sofferenze e gli aneliti, ne suggerisce le strade per una nuova umanità.

Tre degli artisti che hanno esposto sono ospiti provenienti dall’Abruzzo e due di loro, Giorgia Evangelista ed Anna Seccia, erano a Termoli per la prima volta. Scioccati per la bellezza selvaggia del mare in tempesta che colpiva gli scogli e per il contenitore originale della mostra, il castello, o meglio, la grande torre sveva, vedetta sul mare, hanno ringraziato ed apprezzato.

L’artista Franco Sinisi invece è stato già presente ad una precedente mostra organizzata dai Cantieri Creativi, “Oltre lo sguardo – 25 artisti a confronto”, ralizzata al MACTE nel 2017. Tutti e tre hanno amato il posto per la sua inconfondibile atmosfera.

Le artiste termolesi Antonietta Aida Caruso e Michela Della Penna hanno esposto insieme agli ospiti abruzzesi, generando un singolare e diversificato simposio artistico sul tema della donna. Ha ammaliato il pubblico il delizioso catalogo, e insieme raccolta poetica, della Caruso, dove le parole interagivano con i dipinti, generando risonanze emotive ed interpretative. Il libro è stato presentato da Luigi Pizzuto, poeta e critico letterario.

La mostra è visitabile dalle 17.30 alle 20 fino a sabato 30 settembre.

