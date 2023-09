Essere umano e ambiente, gli studenti del Rivera portano in scena "In umbra"

GUGLIONESI. Giovedì 28 settembre alle 9:30, presso il Cinema Teatro Fulvio di Guglionesi, si terrà l’evento finale di presentazione del progetto “Ci.A.C. Cinema Ambiente Cultura” realizzato dall’Istituto Omnicomprensivo G. Rivera nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola finanziato da MiC e MIM.

Il progetto, fortemente voluto dalla Dirigente Scolastica dottoressa Patrizia Ancora, ha coinvolto in qualità di partner l’APS Lilly, che da anni si occupa di laboratori di cinematografia nelle scuole, i Comuni di Guglionesi e Montenero di Bisaccia e il Cinema Oddo di Termoli, e ha visto protagonisti circa venti studenti dell’Istituto Rivera che si sono cimentati con la magia dell’arte cinematografica.

Tema del progetto è stato il rapporto tra essere umano e ambiente: un argomento quanto mai importante oggi, che è stato affrontato in maniera innovativa grazie anche a esperienze immersive di mindfulness e immaginazione attiva condotte da esperti in luoghi di straordinaria bellezza come la faggeta di Castelmauro.

Obiettivo del progetto era dunque indagare il legame profondo che ci unisce alla natura attraverso gli strumenti offerti dal linguaggio audiovisivo: i laboratori di regia, fotografia, sceneggiatura e scrittura collettiva sono confluiti in una sceneggiatura, mediante cui i ragazzi hanno potuto esprimere i loro pensieri e i loro punti di vista sul tema ambientale.

La seconda parte del progetto ha poi visto i ragazzi trasformarsi in troupe cinematografica: dagli attori ai costumisti, dai fonici agli operatori di macchina ciascuno ha svolto il proprio ruolo per portare a termine le riprese del cortometraggio, sotto la guida del regista e Responsabile di Progetto Simone D’Angelo.

Un percorso completo, dunque, che ha permesso agli studenti di confrontarsi con tutte le fasi di cui si compone la filiera cinematografica, compresa la post produzione e la realizzazione della colonna sonora, suonata dagli studenti stessi e registrata in uno studio professionale. Il risultato è “In umbra”, un cortometraggio, girato tra le cascate di Castelmauro e il bosco Corundoli di Montecilfone, che racconta in chiave simbolica il rapporto tra essere umano e natura.

La proiezione del corto rappresenterà il momento clou dell’evento di presentazione. Oltre a Simone D’Angelo e ai docenti dei laboratori – Annalisa Montanaro e Nicola Malorni – saranno presenti la Dirigente Scolastica dott.ssa Patrizia Ancora, i docenti tutor Marianna Zarlenga, Laura Calvano e Antonio Molino, e il docente di strumento musicale Fernando Nese.

Interverranno Paolo Manuele, Disaster manager della Protezione Civile, e Giuseppe Fabbiano, vicereferente regionale Plastic Free.

Ospiti di eccezione le dott.sse Barbara Tommasetti e Annalina Lombardi, climatologhe presso il CETEMPS, Centro di Eccellenza dell’Università degli Studi dell’Aquila, che presenteranno un reading artistico scientifico su clima e ambiente.

Oltre agli alunni dell’Istituto G. Rivera, saranno presenti in streaming anche gli studenti degli Istituti Omnicomprensivi Montenero di Bisaccia e Santa Croce di Magliano e dell’I.I.S.S. Alfano da Termoli in qualità di partner di progetto.

L’appuntamento è il 28 Settembre alle 09:30 presso il Cinema Teatro Fulvio di Guglionesi.