"Scrivilo sul muro", il nuovo concorso del liceo di Montenero

MONTENERO DI BISACCIA. "Scrivilo sul muro" è il nuovo concorso organizzato dagli studenti del Liceo Economico- sociale di Montenero di Bisaccia e destinato a tutti gli studenti dell'Omnicomprensivo diretto dalla Dirigente scolastica Ettorina Tribò.

I ragazzi della classe prima del Les, in occasione della Giornata europea delle Lingue, lanciano un concorso artistico-creativo finalizzato alla riqualificazione dell’area interna dell’istituto e alla valorizzazione degli spazi scolastici in armonia con l'assetto urbano e a misura di studente.

Il messaggio che si vuole trasmettere dovrà avere un aspetto cromatico e dovrà evidenziare in chiave creativa l'importanza dell'apprendimento delle lingue e della cultura quale presupposto indispensabile per essere cittadini consapevoli e consci del proprio ruolo. Sarà altresì un modo per focalizzare l'attenzione sull'universo emotivo e conoscitivo degli studenti, per dare loro la possibilità di esprimersi in maniera piena e originale.

Il concorso sarà presentato dagli alunni liceali dell'omnicomprensivo nelle classi dei vari plessi e gestito come una vera e propria competizione tra gli studenti, fino alla proclamazione del vincitore.

Ottima dunque la partenza per gli alunni del nuovo liceo delle scienze umane ad indirizzo economico- giuridico di Montenero che si stanno attivando per tante nuove iniziative formative e attività.