“Per educare ci vuole un villaggio”

TERMOLI. La Scuola Primaria Paritaria “N.M. Campolieti”, all’avvio del nuovo anno scolastico, propone a famiglie, insegnanti e responsabili civili del nostro territorio l’incontro “Per educare ci vuole un villaggio”.

Interverrà il Rettore delle Scuole “Regina Mundi” di Milano, prof. Matteo Severgnini, in passato direttore della “Luigi Giussani High School” di Kampala, Uganda.

L’incontro intende promuovere un momento di riflessione cittadina sui temi dell’educazione e della comunità, a partire dal titolo che richiama il proverbio africano “per educare un bambino ci vuole un intero villaggio”, ripreso da Papa Francesco in diverse occasioni, non ultima il “Messaggio del Santo Padre per il lancio del patto educativo”, in cui ci esorta a “costruirlo, questo villaggio, come condizione per educare”.

Il prof. Severgnini ci testimonierà la sfida educativa realizzata in una scuola modello in Africa, dove l’educazione dei giovani passa per la presa di coscienza che ciascuno ha un valore inestimabile e può contribuire al bene della comunità in cui vive.

La selezione di figure educative appassionate del proprio lavoro ed in costante formazione, la cura nella costruzione di ambienti educativi adeguati e il coinvolgimento delle famiglie nella proposta educativa possono realizzare il villaggio che ha a cuore i bisogni del singolo ragazzo.

Genitori, insegnanti ed educatori sono invitati a partecipare all’incontro che si terrà il 29 settembre alle ore 18.30 presso l’ex Cinema Sant’Antonio (Piazza Sant’Antonio–Termoli).