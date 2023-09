Alessio Manfredi Selvaggi premiato al concorso nazionale di narrativa Terra dei Padri

PESCARA-MOLISE. Si è svolta sabato scorso presso la Sala Consiliare del Comune di Pescara la cerimonia di premiazione dei vincitori della IV edizione del Premio Nazionale di Narrativa promosso dall’Associazione Terra dei Padri che ha inteso ricordare l’importante 150mo manzoniano con il tema del Concorso dal titolo “L’Italia, fra Risorgimento e Romanticismo”. Hanno partecipato tanti istituti scolastici, studiosi, storici e appassionati di scrittura da tutta Italia che hanno trattato i punti fondanti di questa avvincente tematica in maniera coinvolgente ed emozionante. Gli elaborati pervenuti sono stati valutati da una Giuria di qualità composta tra gli altri da Pierfranco Bruni, Presidente Centro Studi e Ricerche Francesco Grisi, Presidente Premio Terra dei Padri; Franca De Santis, Presidente Associazione culturale “Terra dei Padri”;Stefania Romito, giornalista, scrittrice, Presidente Associazione culturale “Ophelia’s friends Cultural Projects” Selenia Secondi, giornalista, docente e Marco Solfanelli, editore.

E tra i tanti partecipanti si è distinto nella sezione Giovani, anche quest anno, il molisano Alessio Manfredi Selvaggi, brillante diciottenne di Campobasso con la Sindrome di Down, alunno del quinto anno dell’Istituto “Pilla” di Campobasso, con una Menzione di merito per la sua poesia “Ti ho visto un giorno”, che racconta in rima la storia d’Italia raccontata e vista dagli occhi di un migrante su un barcone in balìa del mare. In questi giorni in cui il tema dell’immigrazione e degli sbarchi continua a tenere banco in una tragica attualità, le parole di questo ragazzo speciale nell’animo sono davvero il segno che si può ancora sperare nelle nuove generazioni. Fernanda Pugliese, insegnante giornalista e scrittrice, nota fondatrice della rivista Kamastra, così ha commentato sui social la Menzione di Merito ad Alessio:” Ricordo la tua prima partecipazione al premio Terre dei Padri, il tema era Dante Alighieri. Non immaginavo che quell'elaborato così profondo fosse il tuo, caro Alessio. Quando, in veste di presidente della giuria, ho ricevuto i nominativi degli autori delle opere selezionate, sono stata felice perché un molisano, tra tanti partecipanti di livello nazionale, era stato scelto all'unanimità dalla prestigiosa giuria.

Complimenti ancora per questo ulteriore traguardo. Il buon giorno si vede dal mattino”.

