Il mese rosa della prevenzione: sinergia tra Lilt ed enti locali

ISERNIA. In occasione del Mese Rosa, che si celebra ogni ottobre, il presidente della Lilt di Isernia, Alba Di Pardo, e il presidente della Provincia di Isernia, Alfredo Ricci, con una nota congiunta, hanno invitato tutti i sindaci della provincia pentra ad aderire alla Campagna del Mese Rosa per la Prevenzione del Cancro al Seno, illuminando di rosa i palazzi comunali o i monumenti significativi, per manifestare vicinanza alle donne colpite da tumore e sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione.

“Il cancro al seno è una delle malattie più diffuse tra le donne, ma prevenzione, diagnosi precoce e ricerca continua possono fare la differenza, per questa ragione – afferma il presidente Ricci – ho subito dato la mia disponibilità a coadiuvare la locale associazione provinciale della LILT in questa importante iniziativa di sensibilizzazione. Purtroppo, proprio da una recente indagine, in Molise si registrano le percentuali più basse per lo screening mammografico, quindi come amministratori non possiamo esimerci dal collaborare alle campagne informative sulla prevenzione”.

Molteplici sono gli obiettivi della Campagna del Mese Rosa, tra questi in primis la sensibilizzazione sull'importanza degli screening strumentali e di uno stile di vita sano, ma anche la possibilità di fornire informazioni accurate e puntuali sulle risorse locali per l'assistenza medica, gli esami gratuiti e il supporto psicologico per le donne affette dalla malattia.

“Come Lilt di Isernia – sottolinea la presidente, Alba Di Pardo - desideriamo coinvolgere attivamente tutti i Comuni della Provincia di Isernia nella promozione di informazioni cruciali sulla salute delle donne. Abbiamo trovato nel Presidente Ricci un valido supporto per raggiungere in maniera capillare tutti i Sindaci e vedere realizzato questo nostro obiettivo: la partecipazione dei Comuni, infatti, non solo dimostrerà un forte impegno nella salute delle cittadine, ma contribuirà a creare una rete di sostegno e consapevolezza che può salvare molte vite”.