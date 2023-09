Europe Direct Molise e liceo D'Ovidio: una sinergia vincente

LARINO. Anche il Liceo” F. D’Ovidio” - dell’Omnicomprensivo “Magliano” di Larino- è tra le tante scuole molisane che hanno risposto con entusiasmo all’invito di Europe Direct Molise ad organizzare eventi per la Giornata Europea delle Lingue. Istituita su iniziativa del Consiglio d’Europa di Strasburgo e celebrata ogni anno il 26 Settembre a partire dal 2001, la Giornata Europea delle Lingue vuole incoraggiare lo studio della lingua, ma soprattutto favorire la convinzione che la diversità linguistica sia uno strumento per ottenere una migliore comprensione interculturale tra i popoli.

Quest’anno il team dei docenti del liceo D’Ovidio ha programmato l’attività in maniera totalmente nuova: non un solo evento celebrativo, ma una mattinata intera tutta dedicata allo svolgimento di attività laboratoriali a tema. Gli studenti delle diverse classi, guidati dai loro docenti, hanno messo in campo tutta la loro creatività e la loro capacità di protagonismo coinvolgendosi nella realizzazione di video sul ruolo delle diverse Istituzioni europee e sulla cittadinanza europea, video con frasi in diverse lingue, cartelloni con frasi ed espressioni significative nelle diverse lingue e culture anche minoritarie, attività espressive, giochi linguistici a squadre quali “chain reaction" (indovinare il maggior numero di parole in lingua inglese in 60 secondi) ed "English proverbs", esibizioni musicali con l’Inno europeo suonato con violino, tastiera e xilofono e cantato dagli studenti delle classi prime.

Un format dunque particolarmente riuscito quello posto in essere con una giornata tutta dedicata all’importanza della Lingua e della Comunicazione. La lingua ci permette di viaggiare, di conoscere, di imparare, ma la lingua è anche lingua del cuore, delle emozioni, dei sentimenti. Racconta le esperienze, le storie, i dolori, le passioni: la lingua racconta l’uomo.

Soprattutto la lingua deve trasmettere, comunicare e veicolare i valori che sono alla base della convivenza civile e dell’amicizia tra i popoli, cioè i valori più grandi su cui si fonda la civiltà umana. Ed infatti, proprio per questo, alcune studentesse hanno voluto esprimere, utilizzando le diverse lingue che si studiano nel nostro Liceo (greco antico, latino, russo, spagnolo, inglese, tedesco), parole quali amicizia, amore, bellezza, cultura, libertà, dialogo, integrazione, tolleranza, solidarietà, accoglienza.

