"Aristodemica" presenta la casa editrice tutta molisana

TERMOLI. La Casa Editrice "Aristodemica," orgogliosamente radicata nella regione Molise, è lieta di annunciare il formale avvio delle sue operazioni editoriali attraverso una conferenza stampa dedicata.

Aristodemica si impegna a promuovere e sostenere il talento letterario e scientifico, offrendo una piattaforma di eccellenza per autori emergenti e consolidati. La gamma di pubblicazioni spazia dall'editoria letteraria, comprendente narrativa e poesia, all'editoria scientifica, includendo il mercato digitale degli ebook.

L'evento fornirà dettagli in merito alle prime pubblicazioni, autori chiave e alla visione editoriale di "Aristodemica", nonché il l’impegno formativo.

A proposito di Aristodemica:

La Casa Editrice "Aristodemica" è una start up editoriale interamente molisana – con sede in Termoli – che ha a cuore la promozione della cultura e della conoscenza attraverso la pubblicazione di opere di alta qualità. Con un impegno costante verso l'eccellenza e la diffusione di idee innovative, "Aristodemica" si propone come figura rilevante all'interno del panorama editoriale italiano.

Le prime 3 opere edite da Aristodemica sono già disponibili sul mercato e nei prossimi mesi altri autori si uniranno alla casa editrice molisana.