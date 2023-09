L'Anpi cresce, inaugurata a Termoli la nuova sezione

TERMOLI. “Oggi ore 10, venti corrente anno, in Termoli ha avuto luogo, l’inaugurazione della locale sezione dell’associazione nazionale partigiani d’Italia alla presenza del comandante le brigate partigiane di Torino signor Gianvittorio Antonio, qui giunto, per l’occasione.

Il Corteo, composto dagli esponenti dell’associazione, autorità civili e militari con alla testa la musica del paese che intonava gl’inni patriottici, percorrendo le vie del paese si è portato col clero in piazza Vittorio Emanuele dove è stata celebrata la S. Messa e deposto una corona di fiorai piedi del monumento al Milite Ignoto.

Ha parlato il signor Gianvittorio. Alla manifestazione si è associato gran parte della cittadinanza Nessun incidente.

Capitano comandante la compagnia P. Pellicò”.

Era il giorno 21 ottobre 1946 e la missiva era indirizzata alla Prefettura, alla Questura e al gruppo Carabinieri di Campobasso.

Il 26 settembre il Comitato degli iscritti scelto dall’assemblea alla presenza di Loreto Tizzani Presidente Provinciale di Campobasso e coordinatore regionale, ha proceduto alla formalizzazione dell’apertura della sezione Anpi di Termoli e ha eletto a Presidente Lucia Longari.

La prossima riunione per programmare iniziative è fissata per il 4 ottobre ore 17 presso la sede della Cgil aperta a tutti.

La presenza dell’Anpi nei territori, spesso di lunga data, è un auspicio per un lavoro proficuo e condiviso per ricordare le lotte di quei giovani che in un momento particolarmente complicato della storia italiana, scelsero di lottare nella Resistenza contro il nazifascismo animati da valori di libertà e di democrazia, ma è anche una presenza attiva per rilanciare la tutela e l’osservazione della nostra Costituzione scaturita anche da quelle lotte.