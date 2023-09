Insieme per Larino: "La promozione per la fiera è pari a zero"

LARINO. «A Larino, quando settembre sta per giungere al termine la mente ci porta subito alla nostra famosa e tradizionale Fiera d'ottobre, che quest'anno si rinnova per il 280° anno». Così il gruppo consiliare di minoranza "Insieme per Larino".

«Con una locandina, l'amministrazione comunale annuncia l'imminente arrivo dell'evento- continuano- ma ciò che salta subito all'occhio è la scelta di ridurre le giornate che da cinque diventano quattro.

Parliamo di una manifestazione storica e importante per l'economia della nostra regione che negli anni ha interessato sempre cinque giornate, la scelta di ridurle non ci sembra proprio opportuna in considerazione, non solo di una consuetudine ormai affermata, ma anche della mattinata inaugurale che sostanzialmente renderebbe effettive soltanto tre giornate e mezzo.

Inoltre, in un mondo iperconnesso, per far sì che un evento venga a conoscenza dei più è utilissimo pubblicizzarlo.

Peccato che ad oggi, 27 settembre, la campagna pubblicitaria della fiera è pari a zero. La fiera ha bisogno di essere inserita in una strategia di marketing multicanale che permetta alla stessa di farsi conoscere e garantire più affluenza possibile, ma a soli 15 giorni dall'inizio nulla è stato fatto.

Eppure, l'albo pretorio ci parla di spese pari all'incirca a €12.000 per la pubblicità affidate, guarda caso, a parenti e parenti prossimi di un consigliere comunale attualmente in carica.

Ben venga supportare le nuove e nascenti imprenditorie locali, a patto che, innanzitutto vengano spesi soldi commisurati alla mole di lavoro da eseguire, ma soprattutto che la scelta di una piuttosto che un'altra siano sempre dettate dalla trasparenza e non agevolate dal clientelismo e dai rapporti personali e parentali.

Insomma, non ci resta che attendere l'inizio di questa edizione!!».