Libri di pregio alla Biblioteca di Portocannone, sono tutti da leggere

PORTOCANNONE. Cultura in primo piano a Portocannone, grazie all'impulso fornito dall'assessore Valentina Flocco, sempre pronta a valorizzare gli asset locali. Stavolta, i riflettori si accendono sulla Biblioteca Comunale, come illustra la stessa componente della Giunta Gallo.

«Grazie anche alle risorse che da anni stanzia la Direzione Generale Biblioteche del Ministero della Cultura, la nostra Biblioteca Comunale ha raggiunto una ricchezza e varietà libraria assolutamente di prim’ordine: è infatti a disposizione degli utenti una importante dotazione libraria, con testi anche di recentissima pubblicazione.

Confrontandoci con illustri autori, nostri graditi ospiti, abbiamo appreso che la nostra Biblioteca è riconosciuta come un punto di riferimento in una vasta area del Meridione d'Italia poiché, per alcuni settori, a Portocannone abbiamo in catalogo libri di difficile reperimento e questo ci rende oltremodo fieri.

Attualmente il Comune ha affidato i Servizi Bibliotecari alla “Lavoro – Società Cooperativa Sociale”, con convenzione in vigore sino al 31.12.2024 (salvo rinnovo).

Possiamo certamente affermare che la Biblioteca Comunale sia davvero un prezioso scrigno in cui sono racchiuse ricchezze immateriali inestimabili, Cultura, confronto di idee, apertura di orizzonti e ciò sia per chi la frequenta abitualmente e sia per chi vi si avvicinerà nel futuro.

Anche quest’anno il Comune di Portocannone è risultato assegnatario di risorse per l’acquisto di nuovi volumi (cfr. Decreto n. 614 del 22.08.2023 Direzione Generale Biblioteche e Diritti d’Autore, il fondo a nostra disposizione pari €. 4.232,08).

La nostra è una realtà che si va consolidando dunque sempre di più, attesa anche la oramai prossima realizzazione di nuove strutture dedicate alle scuole.

Proprio in tale prospettiva è intenzione di questa Amministrazione dar corso ad un programma di valorizzazione della Biblioteca, incrementandone gli spazi, potenziandone i servizi e l'accessibilità al fine di renderla sempre più vitale, moderna e vicina alla Collettività anche quale supporto - anche logistico ci auguriamo - all’istruzione e alla popolazione scolastica.

Non ci resta che invitarvi in Biblioteca, allora, ci vediamo in Sala Lettura, a Portocannone!»