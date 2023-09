Studenti dell'istituto comprensivo "Silvio Di Lalla" in trasferta croata

CASACALENDA. Anche l’Istituto Omnicomprensivo “Silvio Di Lalla” di Casacalenda partecipa con una delegazione di studenti e docenti del Liceo Linguistico, all’evento conclusivo del progetto "Trails of Europe and awareness in memory - T.E.A.M." di Town Twinning, scritto e gestito dall’associazione Ned – New European Dream che si terrà nella cittadina di Porec (Parenzo) in Croazia dal 6 all’8 ottobre 2023. Tre giornate di confronto e di discussione su temi legati alla conservazione del patrimonio storico e alla memoria degli antichi sentieri italiani e croati per aumentare la consapevolezza e la conoscenza della comune identità culturale europea.

Il viaggio da sempre ha permesso l’incontro e lo scambio di culture, comunità e pensieri; di questo continuo flusso, i tratturi e i sentieri sono stati il mezzo principale di spostamento ed è grazie ad essi se oggi abbiamo un grande patrimonio da difendere! Sicuramente un’occasione imperdibile per la scuola, al fine di agevolare l’incontro e lo scambio culturale tra gli studenti e avvicinarli a tematiche europee di più ampio respiro. In vista di questa importante opportunità, l’Istituto Omnicomprensivo Silvio Di Lalla di Casacalenda ringrazia il Comune di Pietracatella nella persona del sindaco Antonio Tommasone per l’attenzione che costantemente riserva al mondo della scuola e al nostro Istituto.