"Giuseppe Garibaldi: uomo, condottiero, generale"

LARINO. Il professore emerito Francesco Minni sarà il relatore d’eccezione del nuovo appuntamento culturale promosso dalla Fidapa guidata dalla professoressa Mariella Di Bernardo.

La sala Freda di Palazzo Ducale, domani, sabato 30 settembre, sarà ancora una volta la location dove le pagine della storia della nostra Penisola, del Risorgimento italiano saranno riportate al presente grazie all’acume letterario e linguistico di un uomo che, oltre alla sua scienza medica da sempre ha associato anche l’amore per le vicende storiche come quella che sarà portata all’attenzione delle socie Fidapa e dell’intera cittadinanza frentana. Il tema scelto è ‘La vera storia del ferimento ad una gamba del generale Giuseppe Garibaldi avvenuto sull’Aspromonte il 29 agosto del 1862 mentre combatteva contro le truppe regie”.

Il luminare Minni, molto legato a Larino, lui termolese di nascita, parlerà dell’eroe dei due mondi e del suo tormentato iter che caratterizzò il periodo che va dal suo ferimento alla guarigione. Un iter che ha messo in difficoltà illustri clinici chirurghi dell’epoca “che – come ha avuto modo di affermare di recente lo stesso Minni – si spiega solo in parte con i limiti della medicina dell’800. Garibaldi fu vittima della sua stessa fama, dopo il suo ferimento da ogni dove giunsero medici per curarlo. Ebbene, la gente sa che fu ferito ma poi non sa quello che è successo dopo per la sua guarigione. E se guarigione avvenne”.

Una vicenda della nostra storia patria che, come detto, sarà proposta all’attenzione del pubblico che avrà modo di conoscere, grazie alle ricerche compiute da Minni, particolari di una storia che i più conoscono soltanto per i versi di una canzone mandata a memoria fin da bambini.

L’appuntamento è alle 17.30, come detto, in Sala Freda di Palazzo Ducale!