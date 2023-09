Nasce la collaborazione tra i Lions Host di Termoli e Plastic Free

ven 29 settembre 2023

TERMOLI. Tra le attività del Club Lions Termoli Host vi è certamente il tema ambientale, considerato strategico dal nostro Governatore che, partendo dal motto "cambiare il mondo" della Presidente Internazionale, dottoressa Patti Hill, ha individuato come pilastro fondamentale il tema "Creare un ambiente più verde e pulito".

Il nostro Club sposa appieno le linee strategiche indicate dal Governatore e, a tal proposito, ha già in programma una serie di Services sul tema ambientale quali:

- giornate dedicate alla raccolta di rifiuti e plastica, in collaborazione con la Onlus Plastic Free

- piantumazione di alberi autoctoni recuperando zone degradate, in collaborazione con l'associazione ambiente basso Molise e il vivaio regionale di Petacciato.

- campagne di sensibilizzazione e formazione nelle scuole, in collaborazione con Docenti della Onlus Plastic Free

- convegno con la partecipazione di Esperti del Corpo forestale, docenti della università del Molise, presidente dell'associazione Ambiente basso Molise, professionisti della onlus Plastic Free.

Pertanto, il Club Host di Termoli dà avvio alla prima delle iniziative in collaborazione fattiva con Plastic Free attraverso l'adesione del Club all'Evento Nazionale di Cleanup del 30 settembre e 1° ottobre, targato Plastic Free Onlus, denominato "Sea & Rivers", e che si terrà contemporaneamente in circa 250 città italiane.

Nello specifico, il 30 settembre, a Termoli, è in previsione un appuntamento di "cleanup" con punto di ritrovo la Scalinata del Folklore, ore 10:30, come d'accordi con il presidente Domenico Fabbiano.

Tale iniziativa si realizza in prossimità della "Settimana mondiale del pianeta Terra".

A tal proposito è bene ricordare che la Giornata Mondiale dell'Ambiente 2023 ha avuto come tema "Sconfiggi l'inquinamento da plastica", tema che sarà appunto della citata iniziativa di " Clean-up", iniziativa che si terrà in numerose città Italiane - tra queste Pescara e Campobasso, sempre in stretta collaborazione con la Onlus " Plastic Free".

A tal proposito comunico a tutti Voi che la partecipazione è aperta.

L'iscrizione -per coloro che sono interessati- deve essere effettuata collegandosi al LINK che di seguito allego.

L'iscrizione all'evento consente di essere coperti da assicurazione in caso di infortunio. Si raccomanda di portare con sé guanti da giardinaggio o pinze telescopiche.