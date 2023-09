La Giornata europea delle lingue all'istituto comprensivo Bernacchia

TERMOLI. Sapevate che al mondo esistono tra le 6mila e le 7mila lingue? Almeno metà della popolazione mondiale è bilingue o multilingue, cioè parla o capisce due o più lingue e il bilinguismo favorisce l’apprendimento di altre lingue e l’attività cerebrale.

Ecco perché in tutta Europa, 800 milioni di cittadini, rappresentati dal Consiglio d’Europa con 47 Stati membri, sono incoraggiati a imparare più lingue, ad ogni età, all’interno e al di fuori della scuola. Nella convinzione che la diversità linguistica sia uno strumento per ottenere una migliore comprensione tra culture diverse e un elemento chiave nel ricco patrimonio culturale del nostro continente, il Consiglio d’Europa promuove il plurilinguismo e dal 2001 celebra ogni anno la giornata europea delle lingue il 26 settembre. Scuole, Università, istituzioni culturali e governative in tutti i paesi d’Europa partecipano ogni anno a questa festa collettiva delle lingue e del plurilinguismo.

Per l’istituto comprensivo “Oddo Bernacchia” questa è una tradizione consolidata. Durante la settimana dal 25 al 28 settembre gli studenti del terzo anno di scuola media, divisi in squadre, si sono sfidati a colpi di quiz, indovinelli, giochi linguistici sulle loro lingue di studio e sulle lingue europee. Stamattina, venerdì 29 settembre l’evento finale, aperto come di tradizione dall’inno europeo eseguito dai ragazzi di coro e orchestra, la premiazione e la consegna dei diplomi alle squadre più talentuose.

Galleria fotografica