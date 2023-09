Studentessa esemplare, a Francesca D'Ambrosio il premio "America Giovani"

TERMOLI. Lei ha 23 anni ed è una studentessa esemplare. A dirlo non siamo noi, ma la cerimonia di premiazione avvenuta alla Camera dei Deputati. Grande merito a Francesca D’Ambrosio, che si è laureata in giapponese all’Università Orientale di Napoli. Lei, termolese, ha anche conseguito un diploma all’Università di Kyoto, tanto per ribadire la sua formazione nipponica.

Francesca D’Ambrosio ha ricevuto dalla Fondazione Italia Usa il premio America Giovani per il talento universitario, riconoscimento nazionale ai neolaureati di eccellenza delle università italiane. La cerimonia in forma privata si è svolta ieri 28 settembre a Roma, nella aula del palazzo dei gruppi parlamentari alla Camera dei Deputati. Erano presenti il fondatore e segretario generale della fondazione Italia Usa, Corrado Maria Daclon, Umberto Vattani (ex Segretario generale del Ministero degli affari esteri dell’Italia), Emilio Carelli (ex deputato della Repubblica Italiana) la direttrice del Master Stefania Giannini (già Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, e attuale vicedirettore generale dell’Unesco). Il premio è stato consegnato ai giovani laureati dalla direttrice Giannini.

Attualmente è studentessa di laurea magistrale alla ca' Foscari di Venezia.

Mamma Saveria, papà Elio e le sorelle Chiara e Giusy sono immensamente orgogliosi di lei e lo siamo anche noi, come concittadini. Forza Francesca, continua così.

