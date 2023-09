"Per educare ci vuole un villaggio", a Termoli la testimonianza di Matteo Severgnini

“Per educare ci vuole un villaggio” intervista al professor Matteo Severgnini

TERMOLI. La scuola primaria paritaria “Campolieti”, all’avvio del nuovo anno scolastico, ha proposto, a famiglie, insegnanti e responsabili civili del nostro territorio, l’incontro con tema “Per educare ci vuole un villaggio”.





L’evento tenutosi presso l’ex cinema Sant’Antonio, ha visto la presenza come ospite del rettore della scuola “Regina Mundi” di Milano, in passato anche direttore della “Luigi Giussani High School” di Kampara Uganda, il professor Matteo Severgnini.

Come ha spiegato in apertura dei lavori il coordinatore scolastico della Campolieti, il professor Stefano Calvano “Questo incontro prende lo spunto da un detto africano e, intende promuovere un momento di riflessione cittadina sui temi dell’educazione e della comunità, a partire dal titolo che richiama il proverbio africano -per educare un bambino ci vuole un intero villaggio-, ripreso da Papa Francesco in diverse occasioni, non ultima il Messaggio del Santo Padre per il lancio del patto educativo, in cui ci esorta a costruirlo, questo villaggio, come condizione per educare.

Il professor Severgnini invece ha testimoniato la sfida educativa realizzata in una scuola modello in Africa, dove l’educazione dei giovani passa per la presa di coscienza che ciascuno ha un valore inestimabile e può contribuire al bene della comunità in cui vive. Ascoltiamo le parole del professo Calvano e del professor Severgnini.

Galleria fotografica