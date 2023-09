Apertura del mese missionario alla Madonna di Bisaccia

MONTENERO DI BISACCIA. Apertura del mese missionario alla Madonna di Bisaccia: incontro, preghiera, testimonianze e raccolta di fondi per acqua potabile in Burundi.

Saranno esposte le reliquie di Santa Teresa di Gesù Bambino – Patrona delle Missioni – e dei suoi genitori Marie-Azèlie Guèrin Martin e Louis Martin, un’occasione di grazia forte che ci aiuterà ad intensificare in modo particolare la preghiera-anima di ogni missione.

Cuori ardenti, piedi in cammino (cfr Lc 24,13-35)

Per la Giornata Missionaria Mondiale di quest’anno Papa Francesco ha scelto un tema che prende spunto dal racconto dei discepoli di Emmaus, nel Vangelo di Luca (cfr 24,13-35): «Cuori ardenti, piedi in cammino». Quei due discepoli erano confusi e delusi, ma l’incontro con Cristo nella Parola e nel Pane spezzato accese in loro l’entusiasmo per rimettersi in cammino verso Gerusalemme e annunciare che il Signore era veramente risorto. Nel racconto evangelico, cogliamo la trasformazione dei discepoli da alcune immagini suggestive: cuori ardenti per le Scritture spiegate da Gesù, occhi aperti nel riconoscerlo e, come culmine, piedi in cammino. Meditando su questi tre aspetti, che delineano l’itinerario dei discepoli missionari, possiamo rinnovare il nostro zelo per l’evangelizzazione nel mondo odierno. Come quei due discepoli narrarono agli altri ciò che era accaduto lungo la via (cfr Lc 24,35), così anche il nostro annuncio sarà un raccontare gioioso il Cristo Signore, la sua vita, la sua passione, morte e risurrezione, le meraviglie che il suo amore ha compiuto nella nostra vita.

Ripartiamo dunque anche noi, illuminati dall’incontro con il Risorto e animati dal suo Spirito. Ripartiamo con cuori ardenti, occhi aperti, piedi in cammino, per far ardere altri cuori con la Parola di Dio, aprire altri occhi a Gesù Eucaristia, e invitare tutti a camminare insieme sulla via della pace e della salvezza che Dio in Cristo ha donato all’umanità.

(dal messaggio di Papa Francesco per la giornata Missionaria Mondiale 2023)

Accogliendo l’invito del Santo Padre a ripartire con il cuore ardente e i piedi in cammino, la diocesi di Termoli-Larino si ritroverà tutta insieme il 1° ottobre 2023 presso il Santuario di Madonna di Bisaccia in Montenero di Bisaccia per vivere il pomeriggio di preghiera per le missioni di tutto il mondo ai piedi della Mamma Celeste.

Programma

Ore 16,15 Arrivi; ore16,30 – Recita del S. Rosario; ore 17,15 Testimonianza di Sr. Mary Sue del Myammar delle Suore Ancelle Missionarie del SS.mo Sacramento; ore 18,00 – Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Mons. Gianfranco De Luca.

Si avrà la gioia di avere esposte per tutto il pomeriggio le reliquie di Santa Teresa di Gesù Bambino – Patrona delle Missioni -e dei suoi genitori Marie-Azèlie Guèrin Martin e Louis Martin, un’occasione di grazia forte che ci aiuterà ad intensificare in modo particolare la preghiera-anima di ogni missione-, l’annuncio del Vangelo, le opere di carità cristiana e di solidarietà tra le Chiese ed a non perdere mai l’entusiasmo missionario

In questo pomeriggio, come di consueto, si raccoglieranno dei fondi per contribuire alla realizzazione del progetto “ACQUA BUONA PER RUHEHE” in BURUNDI;

Il progetto consiste nel realizzare – una conduttura che vada dalla cisterna comunale fino alla parrocchia – una cisterna nel terreno della parrocchia con i rubinetti che permetteranno a tutti di attingere acqua potabile gratuitamente.

Vi aspettiamo numerosi per RIMETTERCI tutti in ascolto della PAROLA ed in cammino sulla strada che il Signore ci indica! Buon mese missionario!

L’equipe diocesana per le missioni

P.S. Tutto il materiale per l’ottobre missionario può essere scaricato dal sito “fondazione missio”.