Battaglione San Marco 1978, si ritrova a Termoli 45 anni dopo

TERMOLI. Si sono ritrovati anche quest'anno i commilitoni del corso ’78, per festeggiare il 45esimo anniversario del loro incontro per il servizio militare nella compagnia del Battaglione San Marco dislocati a Brindisi. Proprio a Brindisi dopo i 18 mesi di naja per diventare ufficiali di Marina, dove un po'tutti si erano dispersi, grazie ai social si sono ritrovati e così per festeggiare a dovere a Brindisi nel 2018 i 40 anni e dopo questa prima reunion decisero di ritrovarsi nella città pugliese tutti i commilitoni di quel corso si ripromisero che negli anni a seguire si sarebbero dati appuntamento per rivedersi ogni anno in una città diversa.

Dopo Brindisi, Taranto, poi sosta per il covid e ripresa nel 2021 a Sorrento, lo scorso anno ad Alghero e quest'anno la scelta è caduta su Termoli dove ci sono il sergente Lorenzo Perino e Paolo Venanzio che a Termoli è comandante della nave Napoli Jet della Nlg, in servizio sulla rotta per le Isole Tremiti.

Tre giornate molto intense per gli ex commilitoni con in testa il capo corso il colonnello Bernabei, i sergenti Perino, Venanzio, Sepe, Dispoto, Bastoni, Ferrari, Galli, Scalpellini, Bertaggia, Pastore, Gallina, giunti tutti a Termoli con le rispettive consorti.

Tre giorni per conoscere le bellezze paesaggistiche e culinarie di Termoli.

Ieri, sabato poi al porto incontro con Oscar De Lena che si occupa di far conoscere origini, storie, tradizioni e cultura termolese, nozioni apprezzatissime dagli ospiti.

Immancabile la visita alla sede dell'Anmi accolti dal neo presidente Franco Cappella e il suo vice Raffaele Bassani. Di seguito, la visita al borgo vecchio e ai suoi monumenti storici raccontati con dovizia di particolari, sempre dall'esaustivo Oscar De Lena.

Un conviviale festoso serale, con buona musica, ha completato il programma. Oggi, domenica, giornata di ripartenza, saluti e un po' di commozione, dopo essersi dati appuntamento per il ritrovo nel nome del Battaglione San Marco il prossimo anno che dovrebbe cadere sulle città liguri di La Spezia o Genova, per rinsaldare l'amicizia e lo spirito di corpo di uno dei corpi militari più ammirato da tutti il glorioso Battaglione San Marco.

