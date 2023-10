Guinness World Records: volumi trascritti al contrario, omologata l'opera di Michele Santelia

CAMPOBASSO. Una dedica speciale da parte del Guinness World Records molisano Michele Santelia nell’ultima sua fatica: The Poetic Edda Backwards: “all'eroico, nobile popolo ucraino, a tutte le incolpevoli vittime dei regimi totalitari e dittatoriali, alla pace nel mondo”.

Il Guinness World Records molisano di Campobasso Michele Santelia, ha appena ricevuto dal Guinness World Records Londinese il 19° Certificato Guinness World Records col quale gli è stata omologata l’ultima sua Opera, ossia l’82° Volume ritrascritto al Contrario digitando su 4 tastiere bianche di computer senza vedere il videoterminale durante la digitazione, dal titolo “The Poetic Edda Backwards”.

È una raccolta di poemi in norreno (Antica lingua della Scandinavia risultante dai dialetti germanici settentrionali, affine al norvegese antico e all'islandese) tratti dal manoscritto medievale islandese Codex Regius. Rappresenta la più importante fonte di informazioni sulla mitologia norrena e sulle leggende degli antichi eroi germanici tra cui il mitico Thor, divinità germanica, figlio di Odino la cui effige mi è piaciuto riprodurre sulla copertina dell’Opera.

Al Santelia è piaciuto ritrascrivere tale opera, scritta in inglese, usando l’antichissima lingua dell’alfabeto Runico, un idioma usato fin dall’antichità dalle antiche popolazioni germaniche, quindi dai Norreni, dagli Angli, dai Goti, dagli Juti.

Di origini antiche, l'uso dei simboli runici risale addirittura, fin dall’inizio, al 150 a.C. È noto infatti che tutti i popoli di radice germanica usassero questo singolare, misterioso alfabeto.

Ha iniziato The Poetic Edda backwards” il 12 novembre 2022, l’ha terminata il 17 Gennaio 2023, ripreso da una telecamera, alla presenza di due testimoni.

Anche in questa sua nuova esperienza al nostro recordman è piaciuto ribadire e rimarcare che “scrive al contrario proprio per contestare un mondo che paradossalmente va alla rovescia: vedasi gli ultimi eventi, in particolare la subdola, vile aggressione e invasione dell’Ucraina non da parte della Russia, ma da parte dell’unico responsabile, il presidente russo e tutte le immani stragi di innocenti vittime, compresi bambini, donne ed anziani.

Secondo il Guinness World Records molisano al giorno d’oggi non dovrebbero esistere più di tali ignobili, vili eventi, ma in qualche paese dittatoriale o totalitario, esistono ancora perfidi dittatori che pur di detenere il potere ammazzano anche persone inermi di altri popoli ed etnie.

Per tutte queste motivazioni ha dedicato “The Poetic Edda Backwards” con grande commozione ed emozione “all'eroico, nobile popolo ucraino, a tutte le incolpevoli vittime dei regimi totalitari e dittatoriali, alla pace nel mondo”.

Tale Opera, del peso di kg. 26,30 è composta complessivamente da:

Pagine 488

Parole 56.553

Caratteri 283.569

Paragrafi 12.769

Righe 15.694

Pertanto, a tutt’oggi il Santelia ha ritrascritto integralmente al contrario digitando su 4 tastiere bianche di computer senza vedere il videoterminale durante la digitazione:

82 enormi volumi

relativi ad opere letterarie internazionali nella loro lingua originale straniera o arcaica come il linguaggio delle antiche rune, il latino, l’etrusco, il cinese, l’ebraico, il geroglifico, l’idioma di Voynich, la lingua Maya, l'alfabeto cuneiforme, l’antico alfabeto Etiopico Ge’ez, il cinese tradizionale la lingua Osca, il linguaggio alieno, la lingua sanskrita ecc., composti complessivamente da:

Pagine 35.266

Parole 4.650.105

Caratteri 26.022.712

Paragrafi 374.886

Righe 733.197

La torre di libri al contrario più alta del mondo dal Santelia denominata “The Tower of Babel backwards”, ora è alta complessivamente 8,89 metri e pesa 1.263,20 chilogrammi.

Ma c’è un altro record del Santelia relativo all’anno 2023, nel senso che l’11 gennaio 2023 è stato inserito tra i principali record con una recensione dal titolo “Italian man sets record by ‘mirror typing’ books in ancient languages che ha recensito tutti i suoi records, sin dall’inizio, con tanto di foto ed immagini delle sue spettacolari opere.

Inoltre si sta apprestando a chiedere l’omologazione nel Guinness World mondiale di un’altra sua creatura, un’opera alla quale sta ininterrottamente lavorando fin dal 16 ottobre 2014.

Si tratta di una Presentazione Multimediale dal titolo accattivante “Backwards, della mia Vita, delle mie Tastiere” nella quale ha ripercorso, con centinaia di interviste televisive, radiofoniche e giornalistiche, tutta la sua vita nel particolare mondo delle sue magiche tastiere bianche di computer, dal 21 agosto 1992, quando ha scoperto di saper scrivere al Contrario, con un video del tutto inedito di tale particolarissimo evento. E’ una presentazione multimediale molto ricca, piena quindi di immagini e video, con tante melodie e colonne sonore che la rendono unica nel suo genere.

Intende presentarla al cospetto e al giudizio dei giudici del Guinness World Records mondiale con la seguente motivazione, quindi con richiesta di omologazione del seguente record:

La Presentazione Multimediale più pesante del mondo si intitola “Backwards – Della mia Vita, delle mie Tastiere” ed è stata creata da Michele Santelia, di Campobasso - Italia.

È formata complessivamente da 1.041.692.164.096 bit; è formata quindi da più di 1 bilione di bit, quindi da più di 1.000 miliardi di tali unità di informazioni. È composta da 7.159 file e da 502 cartelle.

Il Santelia lavora ininterrottamente a tale Presentazione Multimediale fin dal 16 ottobre 2014, nella quale ha raccolto con video, foto, interviste televisive, radiofoniche, giornalistiche e tante altre, inedite rappresentazioni, tutti i suoi records.

