Turisti di fine estate alla mostra sull’universo donna

TERMOLI. Si è chiusa ieri, sabato 30 settembre, la mostra “Quartetto d’arte”, inaugurata il 24 settembre al castello di Termoli. Le gallerie del castello, animate dalla esposizione, sono state percorse da numerosi turisti, in prevalenza tedeschi e francesi che, in questi ultimi soleggiati giorni di fine estate, hanno visitato Termoli, il suo borgo, il suo castello.

L’evento, accolto dai Cantieri Creativi e organizzato da Antonietta Aida Caruso, presente anche come artista, ha avuto la partecipazione di tre valenti artisti abruzzesi. Abbiamo chiesto alla Caruso chi sono gli artisti ospiti di questa mostra:

“Franco Sinisi è un’artista di origine lucana, docente al Liceo Artistico di Avezzano, ha esposto opere innestate nella poetica dell’informale. La sua pittura è completamente avulsa dalla figurazione ed è tutta basata sulla forza del gesto e del colore, generando una continua tensione tra materia e segno creativo. Abbandonato ogni studio dei rapporti tra gli elementi della composizione, l’opera nasce dall’immediato contatto tra l’artista e la materia, che in questo caso è il colore. Il rosso cupo, in particolare, in quanto materia incandescente, diviene il soggetto stesso del quadro. La razionalità dialoga, o meglio contrasta, con l’irrazionalità. La pittura è d’azione: il gesto creativo è importante forse più del risultato. L’arte di Sinisi risponde al nostro tempo, che è un tempo informe, dal pensiero illogico e in contrasto.

Giorgia Evangelista è una giovane artista e docente presso il Liceo Artistico dell’Aquila. Dipinge le donne: volti, ritratti, acconciature di un mondo onirico, occhi che racchiudono un'anima lontana, immagini di creature ultraterrene. Piccoli dettagli le differenziano, simboli di soggettiva interpretazione. Aureole che rimandano alle rappresentazioni sacre. Madonne, mistero della vita, con espressioni che racchiudono un mondo sotterraneo interdetto agli uomini perché specificatamente femminile.

Anna Seccia è un’affermata pittrice pescarese. Mentre per me e per Giorgia Evangelista l’espressione artistica gioca tra il figurativo e l’astrazione in una sorta di partenza dal reale verso mondi paralleli, in Anna Seccia il passaggio figurazione-astrazione si è compiuto del tutto. Il reale è frantumato in miriadi di forme libere che si aggregano in ritmi segnici, rendendo protagonista il colore. È il colore infatti ad imporsi. Ad esso il segno conferisce tutta la forza dell’impulso iniziale. Il risultato è sorprendente per chi s’immerge nei quadrati ritmici modulati sull’azzurro esposti nel soppalco della galleria del castello. Azzurro come la profondità del mare, come il cielo d’estate, come la vita, che dall’angoscia esistenziale che la caratterizza trova la strada per la rinascita. La sua è un’arte di liberazione del pensiero dalle gabbie e dai labirinti dell’esistenza.”

Noi termolesi, Antonietta Aida Caruso e Michela Della Penna, siamo state onorate di affiancare questi artisti abruzzesi, in un singolare e diversificato simposio artistico sul tema della donna”.

