“Nonni che crescono nipoti fin da piccoli lasciano l'impronta nella loro anima per tutta la vita”

TERMOLI. “I nonni che crescono i nipoti fin da piccoli, lasciano un’impronta nella loro anima per tutta la vita”. Questa frase racchiude il senso della festa dedicata ai nonni.

Oggi si celebra la festa degli Angeli custodi, e insieme a essa, la festa dei nonni. Per dire loro tutto il nostro amore, gratitudine, affetto, vicinanza. Perché i nonni, come ha scritto qualcuno, sono un patrimonio dell’umanità. A qualsiasi latitudine e longitudine siano. Vicini e lontani. Presenti e non più tale. Perché anche quando non ci sono più, i nonni continuiamo a sentirli al nostro fianco. A parlarci… “I nonni sono un tesoro”, dice papa Francesco nella prima delle nostre frasi di auguri. E chi vuole mai separarsi da un tesoro?

Avere i nonni è davvero un tesoro inestimabile.

I nonni ti vedono nascere, ti crescono, e amano forse più che ai figli. Ti coccolano, ti “viziano” e mettono sempre il bene dei propri nipoti davanti a tutto. Ci sono quei nonni che, per circostanze della vita, diventano genitori bis. Essere nonni è un dono, sia per loro ma specialmente per i nipoti.

Oggi vi raccontiamo la storia di una nonna tutta d’un pezzo, rigorosa ma che ai nipoti non ha fatto mai mancare nulla. E oggi che lei non sta molto bene sono i nipoti che si prendono cura di lei. Amorevolmente. Facendola ridere, scherzare, sistemandole i capelli. Prendendosi cura di lei con tanto, tanto amore.

Ci sono circostanze della vita che mettono a dura prova le persone. Questi nipoti sono cresciuti nell’amore di questa nonna. E il bene ricevuto ora viene donato a lei. E nella malattia, loro non si staccano da lei, così come facevano da piccini.

L’amore per la nonna non lascia spazio ai pensieri negativi. Vivono di ricordi belli, divertenti. Nelle avversità della vita, questi nipoti sono cresciuti presto, ma senza mai dimenticarsi di quel legame creato con la loro nonna. Quel bene, quell’amore, quelle carezze che forse ai figli non sono stati dati.

Spesso, infatti, i genitori devono essere rigidi per insegnarti i valori della vita, mentre con i nipoti possono essere più leggeri e diventano così i loro migliori amici.

La paura di perdere un tesoro è tanta. I nonni non dovrebbero mai lasciare i propri nipoti. Ma il loro amore, la loro protezione rimarrà sempre nei loro cuori. Per l’eternità.