Verso il 49esimo Carnevale Larinese: presentati i bozzetti a Palazzo Ducale

LARINO. E’ iniziato il lungo viaggio che separa la comunità larinese, l’intera regione Molise dalla nuova edizione, la 49esima del Carnevale storico di Larino. E così come accade nelle altre piazze storiche del carnevale italiano, il tutto ha preso forma con la presentazione ufficiale dei bozzetti, delle idee progettuali che i maestri cartapestai poi trasformeranno nei giganti di cartapesta che sfileranno il10/11 ed il 17/18 febbraio prossimi.

L’associazione Larinella del riconfermato presidente Danilo Marchitto, d’intesa con l’amministrazione Puchetti, ha scelto l’atrio del Palazzo Ducale come location davvero d’eccezione per presentare alla stampa, ai gruppi costruttori, alle ragazze dei balletti, o per meglio dire, delle coreografie, i sei quadri d’autore, i bozzetti di un’edizione che si preannuncia, oggi che mancano, cinque mesi davvero d’eccezione e che sarà preludio di quella del 2025 quando Larino, i larinesi, tutti, celebreranno le nozze d’oro del Carnevale storico.

Condotta, come sempre in maniera encomiabile dalla ‘voce’ per antonomasia del Carnevale, Gianluca Venditti insieme alla neo consigliera comunale, l’artista larinese Eleonora Moro, la presentazione dei bozzetti è stata introdotta dai saluti del primo cittadino Pino Puchetti che ha voluto sottolineare ancora una volta l’impegno della sua amministrazione nel portare avanti e sostenere uno dei simboli stessi della città rinnovando l’invito a restare uniti per renderlo sempre più manifestazione di arte, cultura e turismo. Alle parole del primo cittadino hanno fatto seguito quelle dell’assessore alla cultura Iolanda Giusti che ha sottolineato l’importanza del Carnevale per Larino e per i larinesi come momento attraverso il quale si costruisce cultura e si creano le condizioni per la sana partecipazione dei giovani alla sua realizzazione. Il presidente di Larinella poi, nel suo intervento, davvero stupito delle tante persone presenti nell’atrio, ha voluto sottolineare come l’appuntamento con la presentazione dei bozzetti sia diventato di fatto l’inizio ufficiale delle edizioni del Carnevale. Marchitto ha voluto ringraziare, tra i presenti, coloro che con passione e senza denaro, negli anni ottanta e novanta del secolo scorso hanno creduto nella manifestazione tanto da traghettarla alle nuove generazioni. Concludendo, come sempre visibilmente emozionato, il suo discorso ha annunciato la prima grande novità dell’edizione 2024 ossia l’introduzione della categoria delle maschere singole per ampliare l’offerta artistica ma soprattutto creare le basi perché, con opere ridimensionate rispetto ai giganti di cartapesta, le nuove generazioni possano avvicinarsi all’arte della cartapesta.

Dopo le parole, i fatti. E’ toccato al piccolo/grande Stefano Sedile riconsegnare il trofeo Larinella, rimetterlo in gioco per la nuova edizione dopo che in questi mesi è stato custodito dall’associazione Carnaval che si è aggiudicata l’edizione 2023 del Carnevale. I classici rulli di tamburo poi hanno accompagnato il momento clou della serata ossia la presentazione vera e propria. Sei cornici, appese tra gli archi dell’atrio, un faro ad illuminare la scena ed i rappresentanti dei carri a svelare il bozzetto.

Ecco i nomi dei sei bozzetti dei carri allegorici 2024:

1- Gatti Randagi e Modellarte con “Leoni da tastiera”

2- Officina dell’Arte con “Terra Promessa”

3- Carnaval con “Forza della Natura”

4- Gioventù Frentana con “Benvenuti a teatro”

5- Trebbiatori con “Walt Disney story”

6- Carnevalieri con “Ingannevoli Melodie”.

Nicola De Francesco

Galleria fotografica