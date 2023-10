#soloiopossodire: l'indagine Istat rivolta ai tennager

MOLISE. Sono circa 108.000 ragazzi e ragazze - italiani e stranieri - tra gli 11 e i 19 anni residenti in Italia che sono chiamati a rispondere all’indagine Istat “Bambini e ragazzi: comportamenti, atteggiamenti e progetti futuri”. La rilevazione si svolge dal 1° ottobre al 20 dicembre 2023.

L’obiettivo è quello di raccogliere informazioni su alcuni aspetti fondamentali della vita quotidiana dei ragazzi e ragazze tra gli 11 e 19 anni residenti in Italia. Ai giovanissimi che rientrano nel campione viene chiesto di compilare un breve questionario online accessibile anche attraverso smartphone.

Per coinvolgere i ragazzi e favorire la loro partecipazione all’iniziativa, l’Istat ha realizzato la campagna di comunicazione #SOLOIOPOSSODIRE che veicolerà attraverso tutti i suoi canali istituzionali.

Ma per sensibilizzare il maggior numero di ragazzi, è fondamentale il supporto di Istituzioni, Scuole, Associazioni, Media, Influencer…sui propri canali web e social, grazie alla condivisione di messaggi e strumenti di comunicazione digitali che Istat mette a disposizione.

Attraverso domande semplici vengono raccolte informazioni sulle relazioni con gli amici e con la famiglia, sull’utilizzo dei social media, sulla povertà educativa, sulla cittadinanza e il senso di appartenenza e sui progetti futuri delle nuove generazioni. Specifica attenzione viene dedicata ai ragazzi di cittadinanza straniera.

La rilevazione è inserita nel Piano statistico nazionale ed è stata attentamente seguita nella sua progettazione dall’Autorità garante per la protezione dei dati personali.

I bambini e i ragazzi sono stati estratti casualmente dagli archivi sulla popolazione dell'Istat. La strategia di campionamento consente di costruire un campione statisticamente rappresentativo della popolazione tra gli 11 e i 19 anni sia di cittadinanza italiana, sia di cittadinanza straniera (con particolare attenzione per le cittadinanze più numerose).

I dati vengono raccolti esclusivamente tramite un questionario online. I ragazzi e le loro famiglie ricevono, via posta presso il loro indirizzo di residenza, una lettera informativa a firma del Presidente dell'Istat contenente indicazioni sull'indagine e le informazioni necessarie per accedere al questionario. La lettera è indirizzata direttamente allo studente, se maggiorenne, o alla famiglia se lo studente è minorenne. Le lettere rivolte agli studenti sono disponibili in 10 lingue oltre l'italiano: albanese, arabo, cinese, francese, inglese, romeno, russo, sloveno, spagnolo e tedesco. Il questionario è compilabile anche attraverso smartphone e disponibile per la compilazione nelle seguenti lingue: albanese, arabo, cinese, francese, inglese, romeno, spagnolo, tedesco, ucraino.

I principali risultati vengono resi disponibili sul sito dell'Istat, attraverso la pubblicazione di analisi ad hoc. I volumi curati dall'Istat sono consultabili nel Catalogo editoriale.

Per l'edizione del 2021 sono disponibili il report ed i microdati per la ricerca.

L’Istat svolge la presente rilevazione e i connessi trattamenti di dati personali nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico. La rilevazione è infatti prevista dal Programma statistico nazionale in vigore (cod. IST-02607). Le informazioni fornite saranno trattate nel rispetto della normativa in materia di tutela del segreto statistico.

La partecipazione all’indagine è volontaria. Chi esercita la responsabilità genitoriale nei confronti del minore (o il tutore, ove nominato) potrà negare il consenso a partecipare all’indagine.

Il Programma statistico nazionale in vigore è consultabile nella sezione Normativa del sito internet dell’Istat.

I dati trattati dall’Istat per le finalità dell’Indagine sui comportamenti, atteggiamenti e i progetti futuri dei bambini e dei ragazzi sono tutelati dal segreto statistico (art. 9 d.lgs. n. 322/1989) e sottoposti alla normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento Ue 2016/679 e d.lgs. n. 196/2003). Informazioni sul trattamento dei dati personali rese ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (Ue) 2016/679 (di seguito Regolamento)

Titolare del trattamento: il titolare del trattamento è l'Istat - Istituto nazionale di statistica, Via Cesare Balbo, 16 - 00184 Roma che, per le attività di raccolta e di elaborazione dei dati, ha designato al trattamento dei dati personali, rispettivamente, il Direttore della Direzione centrale per la raccolta dati e il Direttore della Direzione centrale delle statistiche demografiche e del censimento della popolazione (art. 2-quaterdecies d.lgs. n. 196/2003).

Responsabile della protezione dei dati: il responsabile della protezione dei dati dell’Istat è raggiungibile ai seguenti indirizzi: Istat – Responsabile della protezione dei dati, Via Cesare Balbo, 16 - 00184 Roma; e-mail: responsabileprotezionedati@istat.it.

Finalità del trattamento: i dati sono raccolti e trattati per la produzione di statistiche sui comportamenti, atteggiamenti e i progetti futuri dei bambini e dei ragazzi.

Base giuridica: i dati sono trattati per la produzione di informazione statistica ufficiale e, quindi, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico affidato all’Istat (art. 1, comma 2, e art. 15 d.lgs. n. 322/1989); l’indagine è inserita nel Programma statistico nazionale 2020-2022, Aggiornamento 2022 (codice IST-02607), approvato con Dpr 11 luglio 2023. Il Programma statistico nazionale in vigore è consultabile nella sezione Normativa del sito internet dell’Istat.

Fonte dei dati: il campione di individui coinvolto in questa indagine è stato estratto dal Registro Base degli Individui (Codice IST-02721).

Diffusione dei dati: i dati saranno diffusi dall’Istat nel rispetto del segreto statistico, in modo tale che non sia possibile risalire alle persone che li forniscono o a cui si riferiscono, assicurando così la massima riservatezza agli interessati.

Conservazione dei dati: i dati sono conservati per un massimo di 240 mesi al fine di seguire i percorsi di inclusione e scolastici degli intervistati, attraverso analisi di tipo longitudinale.

Responsabile del trattamento: è designata responsabile del trattamento la Società aCapo Cooperativa Sociale Integrata che collabora con l'Istat nella gestione delle attività di assistenza alle unità di rilevazione (art. 28 Regolamento Ue 2016/679).

Comunicazione dei dati: i dati potranno essere comunicati dall’Istat, esclusivamente per fini statistici, ai soggetti del Sistema statistico nazionale (art.6, comma 1, lett. b), d.lgs. n.322/1989). I medesimi dati potranno inoltre essere comunicati, per finalità di ricerca scientifica, alle condizioni e secondo le modalità previste dall’art. 5-ter del d.lgs. n. 33/2013.

Diritti degli interessati e diritto di reclamo: l’Istat garantisce, nei limiti previsti dal Regolamento, l’esercizio dei diritti degli interessati (artt. 15 e ss.), ad esclusione del diritto di opposizione al trattamento (art. 21, par. 6) e di quello di portabilità dei dati (art. 20, par. 3). L’esercizio del diritto di rettifica è garantito secondo le modalità indicate all’art. 6-bis del d.lgs. n. 322/1989 e all’art. 11 delle Regole deontologiche per i trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale (allegato A.4 al d.lgs. n. 196/2003). Per l’esercizio dei predetti diritti è possibile scrivere al Responsabile della protezione dei dati dell’Istat agli indirizzi sopra indicati. L’interessato ha, inoltre, il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o di adire le opportune sedi giudiziarie (artt. 77 e 79 del Regolamento Ue 2016/679).

Per informazioni e supporto è possibile contattare il numero verde gratuito 800.188.802 attivo per tutta la durata della rilevazione, da lunedì a sabato dalle ore 9:00 alle ore 21:00, escluso i festivi; oppure inviare una e-mail a ragazzi@istat.it