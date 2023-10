Al via il corso di formazione per operatori ecomuseali

TERMOLI. Al via il corso di formazione per operatori ecomuseali, organizzato dal Flag Molise Costiero in collaborazione con La Vida Medical di Termoli.

Il corso "Conoscerci per raccontare", gratuito e destinato esclusivamente a maggiorenni, si sviluppa attraverso 10 moduli tenuti da docenti dell’UniMol. Il fine è quello di formare figure professionali in grado di accompagnare gruppi in visita ai percorsi ecomuseali, gestirne l’accoglienza e l’animazione.

"Si tratta di un'iniziativa importante - ha spiegato il presidente del Flag Molise Costiero Vincenzo Ferrazzano, legata alla promozione del costituendo ecomuseo della fascia costiera molisana, cui il Flag è impegnato nell’ambito della strategia di sviluppo locale che ha come punto qualificante la valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale dell'intera fascia costiera molisana".

La partecipazione al corso non prevede quote di partecipazione. A coloro che frequenteranno almeno il 75% degli incontri sarà rilasciato un attestato di partecipazione che risulterà utile, quale titolo di preferenza, per eventuali tirocini formativi che verranno proposti nella nuova imminente programmazione 2021-2027

I posti disponibili sono 20, sarà data priorità ai residenti nei 4 comuni del Flag.

La scheda di partecipazione debitamente compilata potrà essere consegnata a mano o inviata via email ai seguenti indirizzi:

- Flag Molise Costiero, Via Sannitica, 5 – TERMOLI. Email: infoflagmolise.itoflagmolisecostiero@pec.flagmolise.it

- La Vida Medical s.r.l. – Via del Palissandri, 8 – Termoli. Email: amministrazione@lavidamedical.it