«L'Italia e la storia: Termoli, ottobre 1943», lo spettacolo del ricordo

TERMOLI. L’Anmi ha ricordato ieri, lunedì 2 ottobre, l’anniversario dello sbarco degli alleati sul suolo termolese.





In occasione dell’80esimo anniversario, c’è stata la posa dei cartelli stradali che rievocavano, appunto, lo sbarco degli inglesi, con foto del generale Montgomery e i suoi soldati.





A seguire, presso l’ex cinema Sant’Antonio, c’era grande attesa per l’evento “L’Italia e la Storia: Termoli 1943”, ideato e curato da Stefano Leone, evento tra l’altro, con contributi artistici e filmici.





Ad arricchire la manifestazione c’erano presenze illustri sul palco, come il maestro Luciano Biondini, tra le prime fisarmoniche in Europa, del virtuoso italiano, Domenico Mancini al Violino e delle magnifiche interpretazioni di Aldo Gioia e Antonella Pacifico, attori molisani.





Alla presenza delle alte cariche istituzionali, politiche e militari della città, sono stati ricordati i i fatti inerenti all’ottobre 1943, attraverso i preziosi interventi dello storico Antonio D’Ambrosio, di Liberato Russo e Lucia Checchia, presidente e vicepresidente dell’associazione Progetto Cultura.





Lo stesso Stefano Leone in occasione del 60° anniversario della Battaglia di Termoli si occupò di tali accadimenti, riportati poi sulla sua rivista.

Oltre al fondamentale dato storico, quest’anno anno a maggior ragione per l’80esimo, si auspicava una massiccia presenza in sala e infatti la l’ex sala cinematografica era gremita in tutta la sua capienza.





Una manifestazione che è stata anche valorizzata a livello mediatico dal sito strumentiemusica.com, tra i portali più importanti del mondo fisarmonicista, che evidenziando la partecipazione di Luciano Biondini all’ex cinema Sant’Antonio ha dato visibilità anche a tutto l’evento.





Presenze di prestigio delle istituzioni molisane e termolesi: Michele Marone, Vincenzo Ferrazzano vice sindaco reggente di Termoli.

È stato letto un saluto istituzionale del presidente della Regione Francesco Roberti, presente il comandante della Capitaneria di porto Sergio Mostacci, vertici dei corpi della Guardia di Finanza, dei Carabinieri, Polizia di Stato, il presidente Anmi Franco Cappella e del socio fondatore Tommaso Cappella.

