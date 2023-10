Al via la seconda edizione di "CorriAmoLarino"

LARINO. Dopo il successo della prima edizione, svoltasi nell’agosto di un anno fa, torna l’appuntamento con il podismo firmato ‘Larino Run’. L’associazione guidata da Francesco Izzi, dopo i tanti successi conseguiti dai suoi atleti in questi 365 giorni, ha inteso riproporre l’appuntamento su strada che ha la caratteristica di svolgersi nel meraviglioso contesto del centro storico di Larino.

La gara, peraltro inserita nel calendario regionale FIDAL, a riprova della sua valenza prenderà il via nel pomeriggio di sabato 7 Ottobre, con ritrovo nella centralissima piazza Vittorio Emanuele II a partire dalle ore 16:00.

Stando al programma diffuso dagli organizzatori, la manifestazione prevede una gara podistica competitiva a valenza regionale sulla distanza di 8 km con partenza alle ore 18.30. Ad essa si aggiungono anche una gara non competitiva sulla distanza dei 3 km con partenza alle ore 17.30 e gare giovanili con partenza alle ore 16.30. Per queste due ultime tipologie di gara l’iscrizione sarà possibile fino ad un’ora prima della partenza. Mentre per le iscrizioni alla ‘podistica’ regionale ci si potrà iscrivere entro le ore 13.00 di venerdì 6 ottobre.

Il presidente Francesco Izzi, fin da ora ha inteso ringraziare tutte istituzioni come l’amministrazione comunale, la Pro Loco e la Fidal per l’apporto dato alla buona riuscita dell’evento sportivo e, contemporaneamente tutte le attività commerciali che hanno sponsorizzato l’evento e contribuito alla realizzazione dei pacchi gara. Oltre ai ringraziamenti, lo stesso Izzi ha anche annunciato che due atlete della ‘Larino Run’, Francesca Notaro nella staffetta e Ilaria Dato nel lancio del giavellotto parteciperanno, sempre sabato 7 ottobre, a Caorle in provincia di Venezia ai campionati italiani nella categoria cadette. Un risultato che fa onorare alla società podistica larinese e alle sue giovanissime atlete.

Stando alle notizie raccolte, sempre dai responsabili della Larino Run, sono già tante le iscrizioni giunte in segreteria da parte di atleti molisani ma anche di tanti podisti delle vicine regioni, per cui, complice anche il meteo clemente, si preannuncia un grande pomeriggio di sport a Larino e anche una splendida serata conclusiva con in programma un pasta party offerto dall’organizzazione.

Per le iscrizioni alla gara podistica regionale, sia dei singoli che delle società, si può effettuare on line sul sito www.timingrun.it. Per le altre iscrizioni si può inviare una mail all’indirizzo larino.run@outlook.it. Per ogni altra informazione è possibile contattare i responsabili dell’associazione ai numeri 3476076775 o al 3476739060.