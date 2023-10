“Linea Blu Discovery”: sabato 7 ottobre la puntata sulla marineria termolese

TERMOLI. Si comunica che sabato prossimo, 7 ottobre alle ore 14, su Rai 1 andrà in onda la seconda puntata di “Linea Blu Discovery” che vedrà tra i protagonisti la marineria termolese.

La trasmissione, presentata il 2 ottobre scorso a Roma, è stata realizzata da Federpesca in collaborazione con la Rai.

La puntata realizzata a Termoli è stata possibile grazie al contributo dell’assessorato alla Cultura, Sport e Turismo.

L’obiettivo è far conoscere al grande pubblico il lavoro che giornalmente svolgono i pescatori che con passione, dedizione e sacrificio portano avanti una professione non sempre facile da svolgere.

Si tratta di un viaggio in quattro puntate, la prima è già andata in onda, per far conoscere l’attività svolta da otto marinerie italiane, tra le quali quella della città adriatica, alla scoperta del settore ittico italiano e delle sue mille sfaccettature.

Sabato sarà la volta di Termoli e dei suoi pescatori che mostreranno tutte le attività che vengono svolte dall’uscita in mare aperto fino al rientro in banchina.