Giornata mondiale della salute mentale

TERMOLI. "Non c’è Salute senza Salute Mentale; non c’è Salute Mentale senza Salute Sociale". È questo il tema scelto per la Giornata Mondiale della Salute Mentale 2023 dal Centro di Salute Mentale (Csm) di Termoli e dall'associazione dei famigliari Incontrarsi, in collaborazione con gli altri Csm regionali di Campobasso e Isernia e col Ser.D.

L’evento è previsto a Termoli per Martedì 10 ottobre 2023 alle ore 18 presso il Circolo della Vela, in via di Rio Vivo n.31. Aderiscono all'iniziativa diverse Cooperative e associazioni. L'incontro coinvolge le centinaia di famiglie di utenti che quotidianamente collaborano con i Servizi Territoriali. L'idea, lanciata dagli organizzatori, è quella di una Festa volta a informare la cittadinanza circa i tanti servizi offerti dal Sistema Salute Mentale in Molise. La sinergia tra le diverse Unità Operative e le fitte interazioni con il terzo e quarto settore hanno contribuito negli anni a costruire un’importante rete di interventi che mirano al recupero e alla ricerca delle potenzialità che il disturbo mentale ha limitato.

Lungi dall’esaltare singole discipline e professioni, la giornata mondiale della Salute Mentale mira a promuovere un libero confronto tra tutti i cittadini. Nessuno può ritenersi non interessato. Secondo le stime epidemiologiche più aggiornate, una persona su quattro soffre di un disturbo mentale e nel 2030 la prevalenza dei disturbi mentali supererà di gran lunga le patologie oggi più frequenti, quelle cardiovascolari. Sarebbe illusorio pensare di poter affrontare questo immenso fardello con i soli strumenti terapeutico/riabilitativi noti in ambito medico, psicologico e psicoeducativo. Ad oggi, infatti, la letteratura scientifica, psicologica, sociologica e antropologica è unanimemente concorde nel considerare la Salute Mentale una questione complessa, ove gli aspetti biologici e psicologici non possono essere non visti dal contesto sociale, culturale e ambientale. In quest’ottica, per operare in Salute Mentale non è sufficiente proporre validi interventi sanitari ma è altrettanto importante confrontarsi con le comunità territoriali, nel tentativo di costruire insieme a tutta la popolazione le opportunità di cura che possano finalmente intervenire sulle variabili sociali che maggiormente affliggono il nostro vivere. Disoccupazione, malnutrizione, carenza di centri aggregativi, problemi di viabilità, calo demografico sono solo alcuni esempi di detonatori di malessere mentale che sempre più frequentemente coinvolge soprattutto la popolazione più giovane. In questo senso,

i Servizi di Salute Mentale molisani sono consapevoli che nel prossimo futuro sarà necessario implementare l’offerta degli interventi. Da un lato sarà importante ampliare la disponibilità di accesso ai percorsi di cura per i più giovani; dall’altro sarà indispensabile disporre di strumenti di intervento sociale come il Budget di Salute ed i trasporti gratis per la Salute Mentale. Perché tutto ciò si possa realizzare sarà importante abbattere lo stigma sociale, accrescere la consapevolezza sociale e intendere la Salute Mentale come una delle priorità di questo millennio.

L’evento di martedì è aperto a tutti; a chiunque voglia partecipare, collaborare, comprendere un mondo che troppo spesso spaventa e dal quale ci si tiene lontani.