"In azienda sotto le stelle": un'aula didattica alla memoria del professor Luccitelli

LARINO. Ci sono uomini e donne che non si dimenticano. Non si dimenticano per tutto quanto di bello e buono fatto per le istituzioni dove hanno espletato i loro incarichi, per le amicizie coltivate, per gli insegnamenti dati e ricevuti, per la disponibilità sempre dimostrata, per la passione vissuta quotidianamente all’interno di un mondo, l’istituzione, ed in particolar modo quella scolastica, che, è vero corre veloce ma, trova nella tradizione, nelle persone che l’hanno resa grande, un continuo fermento di sviluppo. E così la scuola, quella stessa che per anni ha diretto da dirigente ha voluto intitolare alla sua memoria l’aula multimediale dell’azienda. Ci riferiamo alla manifestazione, svoltasi nel pomeriggio di ieri, presso l’azienda agricola dell’unico istituto tecnico agrario del Molise, denominata ‘In azienda sotto le stelle’ nel corso della quale, la dirigente scolastica dell’Istituto San Pardo, Emilia Sacco affiancata dalla moglie dell’indimenticabile dirigente scolastico Giovanni Luccitelli ha scoperto la targa affissa all’esterno della nuova aula multimediale che da ieri è intitolata proprio alla memoria di colui che ha saputo lasciare la sua impronta eccellente nella storia recente del glorioso istituto frentano.

La manifestazione è stata l’occasione per tanti di visitare, alcuni per la prima volta, l’azienda agricola dell’istituto superiore larinese in contrada Piane, fiore all’occhiello di una scuola che grazie alla sapiente gestione del professore Daniele Gagliardi, del personale docente e non, continua ad essere sicuro riferimento per i giovani che scelgono di frequentarla per apprendere l’arte antica del saper fare agricoltura, del saper utilizzare sementi e prodotti, del sapersi innovare pur rimanendo legati alla tradizioni agrarie di questa parte di Molise. Una scuola d’eccellenza!

L’intitolazione dell’aula multimediale, la cui responsabilità è affidata alla professoressa Giovanna Vizzarri, è stata accompagnata da due momenti scientifici e da uno musicale. I primi hanno visto il professore Gagliardi parlare ai presenti di storie di innovazione e tradizione con l’illustrazione dei tanti progetti che la scuola sta portando avanti. Poi la professoressa Vizzarri con la collega Lepore si è soffermata sul tema del mangiare sano e del mangiare molisano e di come si possa fare rete tra scuola e associazioni del territorio.

Al termine, l’esibizione sempre emozionante dell’Orchestra della Magliano e del coro di voci bianche Maria Libera Di Lena diretti dai docenti di strumento musicale dell’Omnicomprensivo. Orgoglio della Città di Larino da anni riconosciuto come Gruppo di Interesse Nazionale. Eccellenza nelle eccellenze che merita, in ogni occasione di essere evidenziata per il gran lavoro svolto dai docenti, per la grande passione e professionalità messa in campo dai ragazzi.

In un clima di festa, poi, l’intera manifestazione si è conclusa con il ricco buffet allestito negli spazi antistanti la struttura didattica dell’azienda.