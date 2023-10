Il centro sociale per anziani di via Sannitica compie 35 anni

TERMOLI. Si comunica che domani pomeriggio a partire dalle ore 16 si terrà un conviviale per il 35esimo anno di attività del centro sociale per anziani di Via Sannitica.

Alla cerimonia sarà presente l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Termoli Silvana Ciciola ed altri amministratori comunali.

Alle 16:30 si terrà la benedizione del Centro Sociale per Anziani e il saluto del presidente. A seguire i saluti e gli interventi dell’assessore Ciciola e delle autorità presenti con la consegna di una targa ricordo al socio più anziano. A seguire momenti di convivialità con musica, giochi e canti.

Gli organi di informazione sono invitati a partecipare.