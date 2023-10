Generi diversi, un solo cartellone: TermoliMusica 2023 spazia tra spettacoli e didattica

TermoliMusica 2023: la presentazione della stagione autunnale, intervista a Pino Nese

TERMOLI. In attesa del ventennale, che cadrà nel 2024. La 19esima edizione di TermoliMusica appare sempre più destagionalizzata, con appuntamenti che quasi ripercorrono pedissequamente proprio le classiche stagioni. Così, dopo l'avvento di quella estiva, chiusa lo scorso 24 settembre, con l'impegno in prima linea dell'associazione OndeSerene, i finanziamenti avuti dalla Regione Molise e dal Fus, col supporto dell'amministrazione comunale e di numerose associazioni e scuole del territorio, si riparte già domenica, di gran carriera, per un autunno denso di spettacoli e appuntamenti formativi.

Primo concerto, sempre all'ex cinema Sant'Antonio con Enoch Garden, melologo per vice recitante e pianoforte, su testo di Alfred Tennyson e musica di Richard Strauss, portato sul palco dalla voce recitante Maurizio Pellegrini e il pianoforte di Pietro Rotolo. Sono dieci gli eventi, di cui uno a Guglionesi. Un carnet che spazia su generi diversi, come ha messo in luce il presidente e factotum di TermoliMusica, il maestro Pino Nese, nella conferenza stampa di questa mattina alla sede dell'assessorato alla Cultura, nella Torretta Belvedere. Grande spazio anche ai concerti didattici, in due occasioni e a quattro masterclass.