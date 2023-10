UniMol e Famu 2023: la Giornata nazionale delle famiglie al museo

CAMPOBASSO. Anche quest’anno, torna al Polo museale dell’Università degli Studi del Molise, per l’ottava edizione, la Giornata Nazionale delle “Famiglie al Museo”, con pubblico prenotato di oltre 300 persone, tra piccoli e grandi, che potranno vivere e visitare i vari musei all'UniMol in maniera attiva e coinvolgente!

La Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo è nata a livello nazionale nel 2013 con lo scopo di favorire l’incontro tra le famiglie e i musei, attraverso percorsi laboratoriali che vedono la collaborazione di grandi e piccini. L’iniziativa nazionale è prevista su tutto il territorio del Paese dove musei, fondazioni e altri luoghi espositivi si apriranno alle famiglie con visite didattiche, giochi a tema, iniziative speciali e attività pensate appositamente per l’occasione.

Il tema centrale dell'edizione 2023 è "Apriti Museo!" Ed è in questa scia tematica che UniMol ha inteso organizzare un percorso didattico interattivo tra più strutture museali universitarie che coinvolgano, attivamente, nei processi di apprendimento i fruitori giovani e adulti del museo, ponendo, inoltre, l'attenzione sull'argomento dell'accessibilità museale: intesa come rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire il più ampio accesso e partecipazione ai luoghi della cultura.

Le attività si svolgeranno in contemporanea nella sede universitaria di Pesche e in quella di Campobasso. I laboratori didattici proposti racconteranno una storia bellissima ai bambini: l’Accoglienza e l'Apertura, a tutti e a tutte, dei Musei! Ai bambini, agli adulti, agli anziani, di ogni nazionalità, con disabilità. Tutto ciò sarà raccontato ai bambini attraverso uno storytelling e diverse proposte di laboratorio.

Il Museo delle Scienze Naturali del Molise (MuSNaM), nella sede universitaria di Pesche (IS), Dipartimento di Bioscienze e Territorio, organizza, grazie alla collaborazione del Giardino della Flora appenninica di Capracotta-GFA, una giornata in cui piccoli e grandi saranno trasportati in un vortice di esperimenti e di divertimento. Il MuSNaM accoglierà bambini e ragazzi dai 5 ai 13 anni assieme alle loro famiglie per una giornata di scoperta e meraviglia tra giochi scientifici ed esperienze di laboratorio. Professori, studenti e volontari del servizio civile universale faranno scoprire ai piccoli scienziati in erba e ai loro accompagnatori il potere dei cinque sensi con laboratori per la conoscenza della natura e della scienza attraverso percorsi sensoriali: Conosciamo le rocce usando i sensi, I 5 sensi della zoologia, Sfere magiche, A spasso con i sensi, Tutti i sensi del legno, Non ti fidare; mentre il Giardino della Flora Appenninica- GFA: Sperimentiamo i 5 sensi. A Pesche l’appuntamento è presso la sede Universitaria in Località Fonte Lappone alle ore 9.00.

A Campobasso, la proposta didattica si articolerà su un percorso a staffetta tra più strutture presenti nel Campus Universitario, tutte raggiungibili a piedi dai visitatori, in quanto distanti tra loro poche centinaia di metri. Sono previste 2 tappe per ogni gruppo che ha scelto nella fase di prenotazione tra i 6 pacchetti proposti (1. Arte e Storia, 2. Scienza e Natura, 3. Scienza e Arte, 4. Natura e Arte, 5. Storia e Scienza e 6. Natura e Storia).

Una giornata che vedrà in ogni caso coinvolti tutti i Musei Unimol di Campobasso. Il Museo della Scuola e dell’educazione popolare-MUSEP, Dipartimento di Scienze Umanistiche Sociali e della Formazione, dedicato alla storia delle istituzioni scolastiche e alla letteratura per infanzia e alla cultura materiale scolastica, proporrà un laboratorio da titolo “Intrappolato tra i banchi”, un professore è rimasto chiuso all’interno del Museo, intrappolato tra antichi documenti e banchi…Chi è stato e perché? Riusciremo a liberare il prof?

La Galleria Gino Marotta-ARATRO, Dipartimento di Scienze Umanistiche Sociali e della Formazione, dedicata a mostre di arte contemporanea, italiana e internazionale, proporrà un laboratorio dal titolo “Gli enigmi nelle tele dell'arte” Cosa c’è di più affascinante di un mistero? Un viaggio nella Storia dell’arte, tra enigmi e storie inconsuete.

Il Museo Didattico delle scienze Agrarie-MUDISA, Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti, proporrà: un laboratorio sulla natura nella Sala della Biodiversità dal titolo "Il delitto perfetto svelato …da un Entomologo"; e un laboratorio di scienze nella Sala Leonardo Da Vinci, dove è allestita la mostra permanente dal titolo “Incastrato tra gli Ingegni” Leonardo è scomparso e la Monna Lisa lo cerca disperata tra le sue invenzioni… aiutala a ritrovarlo svelando indovinelli e quiz!

In definitiva ogni struttura museale proporrà ai visitatori il tema dell’apertura e accessibilità museale sotto angolature diverse, portando avanti uno storytelling multidisciplinare che troverà il suo momento culmine nello spettacolo culturale dell’Associazione Culturale ACT, Arti, cinema e teatro a cura dell’attore Diego Florio e della cantante e docente di musica Daria Tanno. Lo spettacolo interattivo in cui il pubblico diverrà protagonista reale, coinvolgerà attivamente tutti i presenti con musica, parole e immaginario per dare espressione alle emozioni sperimentate durante la giornata.

A Campobasso le attività inizieranno alle ore 9.30; punto di incontro per i partecipanti è presso la Biblioteca di Ateneo, in Viale Manzoni. Punto conclusivo con i saluti istituzionali sarà il PalaUnimol del Centro universitario sportivo.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Campobasso e dal Comune di Pesche, vede la partecipazione e il sostegno del CUS Molise e dell’Istituto Comprensivo d’Ovidio di Campobasso e la preziosa collaborazione del Centro Servizi di Ateneo per Studenti disabili e con DSA dell’Ateneo molisano, ed è resa possibile grazie ad una rete di ampia disponibilità, dal personale amministrativo, ai numerosi docenti, ricercatori, assegnisti, dottorandi; dai volontari del Servizio civile universale, agli studenti e alle studentesse di Scienze della Formazione Primaria, di Scienze Biologiche e Biologia ed anche delle scuole medie superiori del territorio.