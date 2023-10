Jacovittissimevolmente: al Macte “Tutte le follie di Jac!”

TERMOLI. Il Macte presenta “Tutte le follie di Jac!”, una mostra a cura di Luca Raffaelli che attraverso l'esposizione di cento tavole originali offre ai visitatori la possibilità di entrare nel mondo di Jacovitti (Termoli, 1923 – Roma,1997) di cui quest’anno si celebra il centenario dalla nascita. La rassegna approfondisce in maniera giocosa le invenzioni tecniche e linguistiche che hanno reso Jacovitti il creatore di un mondo surreale, costruito grazie a un metodo di lavoro unico che lo portava a creare disegni, storie e dialoghi direttamente con la china. Come spiega il curatore Luca Raffaelli, la mostra parte dall'analisi dalla sua capacità d'improvvisazione fumettistica indagando, nelle varie sezioni espositive, le caratteristiche più importanti del suo metodo di lavoro: i riempitivi, salami, vermi e invenzioni che, senza alcun motivo logico o narrativo, invadono le sue tavole; i continui giochi di parole, le linee cinetiche che mostrano i movimenti dei personaggi e molto altro...

Il progetto Jacovittissimevolmente è realizzato in collaborazione con il MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo che dal 25 ottobre 2023 al 18 febbraio 2024 ospita la mostra L’incontenibile arte dell’umorismo a cura di Dino Aloi e Silvia Jacovitti con Giulia Ferracci. La mostra al Macte sarà visitabile anche domenica 8 ottobre ore 10-13; 15-19 mentre a seguire i nuovi giorni di apertura al pubblico del museo sono: dal mercoledì al sabato (domenica chiuso) ore 10-13; 15-18.30. Il progetto approfondisce in maniera giocosa le invenzioni tecniche e linguistiche che hanno reso La lisca di pesce uno stile riconoscibile e Jacovitti un inventore di segni e personaggi indimenticabili, creatore di un mondo surreale, costruito grazie a un metodo di lavoro unico che lo portava a creare disegni, storie e dialoghi direttamente con la china.

«La mostra – come spiega il curatore Luca Raffaelli – parte dall'analisi dalla sua capacità di improvvisazione fumettistica indagando, nelle varie sezioni espositive, le caratteristiche più importanti del suo metodo di lavoro: i riempitivi, salami, vermi e invenzioni che, senza alcun motivo logico o narrativo, invadono le sue tavole; i continui giochi di parole, le assurde linee cinetiche che mostrano i movimenti dei personaggi; le onomatopee del tutto particolari per cui il suono di uno schiaffo è proprio schiaffo!, il corpo, tagliato, spezzato, fatto a fette (a volte senza neppure procurare dolore), e la sua innovativa rottura della quarta parete, per cui i personaggi in difficoltà possono rivolgersi direttamente ai lettori o al loro creatore».