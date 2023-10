“Urban nature": la festa della natura arriva in città

TERMOLI. In collaborazione con il Wwf Italia che il 7 e 8 ottobre festeggerà la VII edizione di “Urban Nature: la festa della Natura in città”, l’Azione Cattolica e Agesci, che da sempre accompagnano la crescita di bambini, ragazzi e adolescenti con percorsi di attenzione e cura del creato, promuovono una raccolta fondi destinati al progetto “Oasi in Ospedale: costruiamo Aule Natura negli ospedali pediatrici italiani”, attraverso la distribuzione di una piantina di felce in vaso.

Per i bambini ricoverati in ospedale e per la loro riabilitazione la natura è uno spazio sicuro che offre infiniti stimoli a livello motorio, sensoriale e percettivo. La prima aula natura in ospedale è stata realizzata nel 2021 all’ospedale Pediatrico Bambin Gesù di Palidoro. Grazie a questa iniziativa, promossa in tutta Italia, altre Oasi in Ospedale verranno regalate a strutture dedicate alle cure pediatriche, a reparti pediatrici qualificati e ad altre strutture terapeutiche presenti sul territorio italiano, che verranno individuati in base a criteri di fattibilità e interesse con la collaborazione di partner selezionati.

L’Azione cattolica dei Ragazzi e gli Scout saranno presenti il 7 e 8 ottobre con le felci del WWF, a:

Termoli, Parrocchia S. Maria del Monte Carmelo

Petacciato, Parrocchia S. Rocco

Campomarino, Parrocchia S. Maria a Mare e del Santo Spirito.

Larino, parrocchia Beata Maria Vergine delle Grazie