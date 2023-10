A Rotello con lo sport si scopre la natura: torna Trekk-Oil

ROTELLO. Sport è benessere, ma anche il vettore di messaggi sociali e utili a valorizzare la salubrità dei prodotti locali.

Lo sport è anche il cuore di Trekk Oil, manifestazione che torna per il terzo anno consecutivo, come ogni seconda domenica di ottobre, nel borgo di Rotello.

Domani a partire dalle 9, con la registrazione dei partecipanti, prenderà il via la kermesse organizzata dall’associazione non profit Il Valore che prevede una camminata tra gli olivi e un giro in bicicletta.

L’evento vede il patrocinio del Comune, del CSV Molise, dell’Ussi, Unione stampa sportiva italiana, che l’8 giugno corso premiò l’associazione Il Valore per il grande impegno che garantisce ogni giorno in favore delle persone fragili attraverso la propria opera sociale. Ma la giornata ha visto il supporto anche dell’Avis di Santa Croce di Magliano, dell’Avis provinciale di Campobasso, della Lilt provinciale di Campobasso, dei frantoi locali e del portale Turismo in Molise di Paolo Pasquale.

Nel ruolo di madrina la giornalista Valentina Ciarlante, presidente del gruppo regionale Ussi.

«Rotello si estende sulle prime colline del Molise, il prodotto d’eccellenza è l’olio Evo, infatti fece parte dei comuni fondatori dell’associazione Nazionale Città dell’Olio nel 1994 – spiega Cinzia Vizzarri, presidente dell’associazione Il Valore per spiegare la genesi di Trekk Oil -. Oggi la tradizione olearia si è adeguata ai vari cambiamenti nelle metodologie di raccolta, ma la passione per il prodotto resta intatta negli anni».

In programma la camminata di 5 km adatta a grandi e piccini e il tour in mountain bike con un percorso che si snoda tra gli uliveti che circondano il paese. Ai partecipanti verrà consegnato il pacco gara al ritiro del pettorale e un ristoro finale con prodotti locali.

«Sana alimentazione, prevenzione e attività sportiva costante sono i fondamentali di un corretto stile di vita – aggiunge Vizzari -. Un doveroso ringraziamento a tutti, sponsor compresi, che hanno reso possibile questa nuova edizione di Trekk-Oil. Lo sport è il più forte veicolo di integrazione, di turismo, cultura ed economia. Ma è soprattutto portatore di sani Valori».