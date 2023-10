All'istituto Alfano da Termoli il "Premio Adriatico, un mare che unisce”

TERMOLI. Il "Premio Adriatico, un mare che unisce" coinvolge tutte le regioni che si affacciano sulle due sponde del mare Adriatico: quelle italiane e quelle albanesi e croate.

Ogni anno vengono attribuiti riconoscimenti a personaggi, associazioni o aziende che si sono distinte nei campi dell’arte, dell’imprenditoria, della scuola, del folklore.

Per il mondo della scuola quest’anno il comitato organizzatore ha scelto di premiare l’Istituto “Alfano da Termoli”, che si è segnalato negli anni per la validità dell’offerta formativa e per le sue eccellenze, oltre ai numerosi premi che i suoi studenti annualmente ricevono in ambito regionale e nazionale. All’Istituto “Alfano da Termoli” il prestigioso riconoscimento ritirato dalla Dirigente Concetta Rita Niro, alla guida dell'Alfano dal 2011.

La cerimonia di premiazione si tiene ogni anno in una regione diversa: due anni fa si è tenuta a bordo del catamarano Zenit nel porto di Termoli; lo scorso anno si è tenuta presso il Teatro “Lucio Dalla” a Manfredonia. Quest'anno la premiazione si terrà oggi, sabato 7 ottobre con inizio alle ore 16, a Pergola in provincia di Pesaro-Urbino presso il Teatro "Angel Dal Foco".