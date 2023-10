«Vicoli che parlano di mare», Linea blu discovery "in navigazione" a Termoli

IN VETRINA

IN VETRINA sab 07 ottobre 2023

TERMOLI. La trasmissione televisiva “Linea blu discovery” ha fatto tappa a Termoli, per conoscere una delle più importanti marinerie d’Italia. La puntata è andata in onda oggi, sabato 7 ottobre.

La conduttrice Giulia Capocchi, si è recata nel “piccolo borgo” di Termoli, “arroccato su un promontorio di roccia a picco sul mare”.

La conduttrice ha descritto i vicoli del paese vecchio come “vicoli che parlano di mare. Di quell’Adriatico che nel corso dei secoli ha fatto la fortuna di questa comunità”.

Da ogni vicolo, la Capocchi insieme a Lucia Checchia, ha potuto ammirare il mare per poi ritrovarsi davanti alla Cattedrale, dove si trovano san Basso e san Timoteo, i due compatroni della città.

«I pescatori di Termoli sono i veri custodi della storia di questo luogo e i protagonisti del presente. La marineria di Termoli è una flotta ancora bella vivida».

Ed è proprio con Basso Cannarsa che la Capocchi ha raccontato la storia di questa marineria che, anche se con non pochi problemi, riesce a esser forte e andare avanti.

Oltre alla visita per il borgo e al porto, la conduttrice è approdata anche su un peschereccio con il pesce appena pescato, per cogliere tutte le sfumature e i segreti per cucinarlo al meglio.

Ma Termoli non è solo marineria, è anche cultura e tradizioni, così ai piedi del Castello Svevo, il gruppo folk ha accolto le telecamere della trasmissione.

Gli armatori, i pescatori e i cultori dell’acqua si sono riuniti nell’Op San Basso che riesce a tutelare gli interessi di tutti. Giuseppe Nardone ha così spiegato il progetto del “Pesce nostrum”, che ha l’obiettivo di valorizzare il prodotto locale sbarcato dai pescherecci termolesi, come il gambero rosa, il moscardino. È un marchio di qualità dal 2018.

Alla fine del suo viaggio in giro per Termoli, la conduttrice ha incontrato Francesco Guidotti che ha raccontato le avventure del padre, anch’egli pescatore, durante la seconda guerra mondiale che ha fatto la storia della pesca a Termoli.

La trasmissione, presentata il 2 ottobre scorso a Roma, è stata realizzata da Federpesca in collaborazione con la Rai.

La puntata realizzata a Termoli è stata possibile grazie al contributo dell’assessorato alla Cultura, Sport e Turismo.

L’obiettivo è far conoscere al grande pubblico il lavoro che giornalmente svolgono i pescatori che con passione, dedizione e sacrificio portano avanti una professione non sempre facile da svolgere.