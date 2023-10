San Pio e San Francesco: una vita in Cristo per riscoprire la fraternità

TERMOLI. "Nella luce della Croce e di Gesù Crocifisso: albero della vita e forza attrattiva, testimonianza di amore e di verità, di servizio per costruire un mondo migliore".

Questa riflessione ha accompagnato i solenni festeggiamenti in onore di San Pio da Pietrelcina (23 settembre) e di San Francesco d'Assisi (4 ottobre) organizzati dalla parrocchia di San Francesco a Termoli. In tanti hanno preso parte alle iniziative, ai momenti di confronto e di preghiera per ripercorrere la vita di due testimoni di fede e di amore, un messaggio attualissimo in un mondo frammentato in cui riscoprire il senso delle relazioni autentiche con un desiderio di pace che può partire dalla famiglia, dal gruppo di amici, dalla comunità per condividere un abbraccio con tutti i popoli mentre venti di guerra continuano a soffiare in ogni angolo del mondo.

La vita di San Pio e di San Francesco è un invito, come osservato dal vescovo, mons. Gianfranco De Luca, "ad assumere la forma di Cristo, ad assumere il suo cuore", e questo percorso può cambiare in meglio la vita di ogni fratello e di ogni sorella che incontriamo nei gesti, nel servizio, nella carità, nel dono di ciascuno nella vita quotidiana.

