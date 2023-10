Settimana vocazionale animata da padre Francesco Cordeschi

Ringraziamenti di don Nicola al Signore per i 50 anni di Sacerdozio e auspici di perseveranza per Padre Anbu dopo il suo primo anno di apostolato a Guardialfiera

GUARDIALFIERA. “I più belli dei nostri giorni non li abbiamo ancora vissuti”. Lo sostiene Padre Francesco Cordeschi, passionista, alludendo a don Nicolino Tufilli per il 50° di ordinazione e per il ministero presbiterale interamente ed ininterrottamente profuso alla comunità di Guardialfiera. Un primato di passioni e di azioni.

“Noi possediamo solo ciò che abbiamo donato”, precisa Padre Francesco, animatore della “crociata vocazionale” e desidera augurare a don Nicolino di possedere altre analoghe proprietà e di irrigarle col torrente vivente e rigoglioso delle sue solerzie.

Da domenica 8 a sabato 14 ottobre è impostata una settimana vocazionale di incontri e di confronti. E l’invito a vivere il Vangelo con la fede dei nostri padri e con la persuasione che nessun’altra parola, oggi, è più urgente, più innovatrice e necessaria. Un’esortazione anche a cogliere come ha fatto Padre Anbu – da un anno Parroco “pallottino” a Guardialfiera – il messaggio di Gesù, come ideale da professare e da vivere nel concreto.

Previsti incontri con i ragazzi delle elementari e delle medie; riunioni di giovani ed un raduno di vecchi tendopolisti. Dialoghi con le famiglie e con i malati.

La “Missione” è concepìta anche nel segno di Madre Caterina Procaccitto nativa di Guardialfiera e Badessa Benedettina ad Eboli. Scoglio di abnegazione e santità, ella si è immolata in un calvario atroce fra una lunga malattia, e a gesti e respiri di luce durante la sanguinosa seconda guerra mondiale. Era stata adottata dal Beato Bartolo Longo. È promossa adesso dalla Prelatura di Pompei, l’istruttoria per il processo della sua Canonizzazione. Giovedì 12, alle ore 16 in Cattedrale è allestita una mostra documentaria e delineato il suo profilo di vita dal Prof. Giuseppe Barra.

Venerdì, alle 21, Veglia e Recital vocazionale.

Sabato 14, alle ore 17.30 in Cattedrale Solenne Concelebrazione Giubilare presieduta dal S.E. mons. Gianfranco De Luca. Alle 19, al Centro Giovanile, “gioia piena e dolcezza senza fine”. Rinfresco e ripresa di speranze.

Vincenzo Di Sabato