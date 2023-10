Cavalieri della Repubblica, il termolese Antonello De Oto ai vertici dell'Ancri

TERMOLI. Ieri, domenica 8 ottobre, a Roma si è svolta l’assemblea nazionale Ancri, l’Associazione che raccoglie il maggior numero di insigniti all’Ordine al merito della Repubblica del nostro Paese che ha eletto presidente nazionale il Cav. Prof. Avv. Antonello De Oto.

Il cattedratico bolognese nato a Termoli in Molise rivolgendosi alla folta assemblea elettiva ha espresso sentimenti di riconoscenza e di impegno: “Ringrazio le decine di presidenti di sezione, il Consiglio nazionale, i referenti regionali, i tanti soci venuti nella Capitale da ogni parte d’Italia per esprimermi la loro fiducia. Per loro e con loro lavorerò con entusiasmo”.

