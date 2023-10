Giubileo 2025, formazione culturale, giornalistica e linguistica

CAMPOBASSO. Prima iniziativa culturale e di formazione giornalistica sul Giubileo del 2025. In vista dell’evento giubilare dedicato al mondo della Comunicazione (24 gennaio 2025) e della programmazione di eventi di culturali e di formazione in seno alla Commissione Cultura Ucsi per l’Anno Santo del 2025, l’Unione Cattolica della Stampa Italiana per la regione Molise in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti del Molise, l’Accademia Britannica - sede di Campobasso, la Direzione Regionale dei Musei e dell’Ufficio Scolastico Regionale del Molise, l’Ufficio Scolastico regionale del Molise, promuove un incontro culturale di formazione dal tema “Il giubileo 2025, occasione di rinascita culturale e sociale: comunicare il bene che c’è nella società”.

All’evento in programma per mercoledì, 11 ottobre 2023, dalle ore 9:30 alle 13.30, oltre ai giornalisti parteciperanno alunne e alunni di Istituti Scolastici e di Licei a indirizzo linguistico. Ai partecipanti, infatti, saranno attribuiti crediti formativi e attestati di partecipazione. L’iniziativa pone studenti, giornalisti, comunicatori e operatori della cultura a confronto sulla rigenerazione delle relazioni – dai social al sociale - ristabilire le relazioni, raccontare la speranza attraverso le varie espressioni artistiche quale tema portante del cammino in preparazione al Giubileo del 2025.

Una formazione volta a sviluppare interventi di comunicazione integrale dentro spazi reali e spazi digitali. In questo, si innesta la giornata di formazione con “l’urgenza” di “vivere con entusiasmo e partecipazione il prossimo Giubileo che potrà favorire molto la ricomposizione di un clima di speranza e di fiducia” (cit. Francesco) a partire dalle realtà territoriali nelle singole regioni. Tra i relatori saranno presenti figure come Stefano Ziantoni responsabile di RAI Vaticano, Lao Petrilli giornalista di RDS, Vincenzo Varagona Presidente Nazionale UCSI, Antonietta Ricciardi direttrice dell’Accademia Britannica, Davide Delfino direttore del Museo Sannitico, Rita D’Addona Presidente UCSI Molise. Per i saluti istituzionali interverranno il Sindaco di Campobasso Paola Felice, Enrico Rinaldi direttore regionale Musei Molise, Marialuisa Forte, Dirigente Ambito Territoriale Campobasso e Isernia, Vincenzo Cimino, Presidente Ordine Giornalisti del Molise Enrica Cefaratti, giornalista Rai, consigliera Nazionale UCSI.

Il programma si articola in due PANEL, uno formativo con relazioni tematiche, l’altro di fruizione diretta attraverso la visita al Museo Sannitico e al Palazzo Pistilli nel centro storico della città di Campobasso.

1. I PANEL 9:30 – 12:00 Interventi (Sede Accademia Britannica- Via Zurlo – CB)

2. BREAK 12:00 – 12:30 AperiBreak -

3. II PANEL 12:40 – 13:30 Visita al Museo Sannitico e al Palazzo Pistilli (Centro storico - Campobasso)

Programma

Saluti Istituzionali

Antonietta and Mary Ricciardi, Titolare e Amministratore Accademia Britannica

Enrico Rinaldi, Direttore regionale Musei Molise

Marialuisa Forte, Dirigente Ambito Territoriale Campobasso e Isernia

Vincenzo Cimino, Presidente Ordine Giornalisti del Molise

Enrica Cefaratti, giornalista Rai, consigliera Nazionale UCSI

Interventi:

Antonietta Ricciardi, Direttore e Titolare Accademia Britannica

Stefano Ziantoni, giornalista RAI, Direttore Responsabile Rai Vaticano

Lao Petrilli, giornalista, conduttore radiofonico RDS

Davide Delfino, Direttore Museo Sannitico, responsabile servizio promozione e comunicazione

Rita D’Addona, Presidente UCSI Molise

Vincenzo Varagona, giornalista, Presidente Nazionale UCSI

Modera: Fabiana Abbazia, giornalista.