“La storia di Babar, il piccolo elefante": il concerto didattico

School Educational TermoliMusica: “La storia di Babar, il piccolo elefante”, intervista a Pino Nese

TERMOLI. L’associazione servizi culturali “Ondeserene” ha organizzato il concerto per le scuole "La storia di Babar, il piccolo elefante", nell’ambito della 19esima edizione di Termoli Musica 23.

Con Maurizio Pellegrini (voce recitante), Piero Rotolo (pianoforte) e Alessandro De Donato (disegni). Il tutto è andato in scena lunedì 9 ottobre 2023 alle ore 10 presso l'ex cinema Sant'Antonio di Termoli, con testo di Jean de Brunhoff e musica di Francis Poulene. Un progetto interessante per bimbi delle scuole dell’infanzia e per molti di loro, probabilmente, è stata anche la prima volta che li ha visti entrare in una sala cine-teatro per assistere ad uno spettacolo.





Maurizio Pellegrini è attore, cantante, regista. Diplomato presso l’Accademia dei Filodrammatici di Milano nel 2009. Alessandro De Donato, classe ’96, dopo gli studi presso il liceo artistico “G. De Nittis” consegue il diploma accademico all’Accademia di Belle Arti di Bari. Ha partecipato a diverse mostre collettive tra cui “Il topo in giallo”, dedicata a Mickey Mouse e tenutasi presso il Palazzo dei Capitani di Ascoli Piceno e curato a Bari una personale dal titolo “Medusa”. Di questo progetto interessante ce ne ha parlato il maestro Pino Nese.

