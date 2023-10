“Il Gius. Don Giussani, una vita appassionante”: incontro con Carmen Giussani

TERMOLI. Lunedì 9 ottobre, alle ore 19, presso la sala consiliare del Comune di Termoli, c’è stata la presentazione del libro “Il Gius. Don Giussani, una vita appassionante” di Carmen Giussani.

L’evento, a cura del centro culturale “Il Circolo dei Lazzari”, ha visto la partecipazione dell’autrice, Carmen Giussani, che è riuscita a ritrarre, all’interno delle sue pagine, una delle persone più importanti del Cattolicesimo contemporaneo: Don Luigi Giussani. Attraverso aneddoti, conversazioni e piccoli gesti di cura e carità, l’autrice fa emergere tutta l’umanità di Don Giussani. “Il Gius. Don Giussani. Una vita appassionante” è un libro che raccoglie le testimonianze di quanti, dalla metà degli anni Cinquanta sino all'inizio del Duemila, hanno frequentato don Giussani, condividendo con lui parte del cammino. Don Luigi Giussani, per chi lo ha conosciuto da vicino o ne ha seguito l'itinerario umano e religioso, è stata una figura fondamentale: l'acume e la delicatezza, il temperamento che lo contraddistingueva, ma anche l'ironia e la giocosità, la capacità di leggere a fondo l'anima di chi gli stava davanti e di dare sempre il consiglio giusto sono solo alcune delle qualità che vengono riconosciute al punto sorgivo di Comunione e Liberazione. Se molto è stato detto e scritto riguardo alle sue opere e al suo pensiero, questo libro mira a colmare un vuoto, dal momento che del Gius restituisce non tanto l'immagine pubblica quanto la sua dimensione più intima, popolare, quotidiana. Il risultato è un ritratto vivido, persino sorprendente, di una delle personalità più importanti del Cattolicesimo contemporaneo: attraverso aneddoti di episodi apparentemente minimi e marginali, ma anche attraverso il ricordo di incontri in occasioni ufficiali, di conversazioni, di scambi, di piccoli gesti di cura e carità, emerge in queste pagine tutta l'umanità di don Giussani, la sua statura religiosa e morale, la sua carica prorompente e gioiosa.

L’opera è stata curata da Carmen Giussani, giornalista vicina per tutta la vita al Gius, del quale porta lo stesso cognome, nonché sua traduttrice in lingua spagnola, e corredato dalla bella prefazione di Davide Rondoni. Ascoltiamo l’autrice Carmen Giussani.

